Ракетные удары россии могут усилиться: военный эксперт назвал ключевую дату

Надеяться, что снарядов у россиян стало недостаточно, пока не приходится

Август обещает быть весьма жарким месяцем для Украины, и речь — совсем не о погоде. Обострится обстановка на различных направлениях фронта, обещает военный эксперт, полковник запаса Сергей Грабский. Среди прочего он предупреждает о вероятном увеличении количества ракетных ударов по мирным городам со стороны российских оккупантов.

Как эксперт рассказал "Телеграфу", частота таких атак может остаться на уровне июля, а порой — даже увеличиться. Это будет связано с некоторыми важными для украинцев и сакральными для кровавого диктатора путина датами.

Одной из таких Сергей Грабский называет 24 августа, День Независимости Украины. Именно к главному национальному празднику украинцев, считает полковник, и можно ожидать очередного ракетного обострения у россиян. Помимо психологического давления такая тактика работает еще и как отвлечение от происходящего на основной линии фронта.

Читайте также: Категория Блоги/мнения Путин перестает быть страшным – зачем Кремлю ракетные удары по Украине Шеф-редактор издания OBOZREVATEL Орест Сохар рассказал о том, почему Путин начал использовать тактику массовых ракетных ударов по Украине и какова проблема внутри Кремля.

Для этого, объясняет военный эксперт, россияне и обстреливают регулярно те же пограничные регионы Сумщины и Черниговщины, а также выпускают снаряды по другим городам Украины — большим и маленьким.

Стоит отметить, что Сергей Грабский уже называл одну из важнейших задач для украинских защитников на август. Спойлер — она касается продвижения ВСУ по южному направлению.

Также "Телеграф" рассказывал, что, по мнению аналитика Виктора Бобыренко, ждет Украину в августе.