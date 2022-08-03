Шторм бушует, но российские корабли остаются: что сейчас происходит в Черном море

Захватчики пока не собираются полностью покинуть акваторию Черного моря

Российские оккупанты продолжают маневрировать в акватории Черного моря. Из-за бушующего шторма и, вероятно, повышенной минной активности большинство судов вражеского флота было перемещено в ракетно-безопасные (для украинцев) районы. Однако общее количество кораблей продолжает давить психологически — их 13, и два из них являются носителями крылатых ракет.

О происходящем в порученном им регионе рассказали в свежей сводке представители оперативного командования "Юг". По словам военнослужащих, в целом ситуация остается сложной и напряженной, но ВСУ продолжают держать строй.

Черноморский флот в своем большинстве переместился к южному и южно-западному побережью Крыма. Эта зона считается безопасной в плане выпуска "Калибров" именно из кораблей, ведь снаряды не покроют нужное расстояние, свалившись в море раньше.

Тем не менее угроза ракетных ударов — к примеру с Крыма или Каспийского моря — продолжает быть весьма серьезной. В Черном море же остается 13 российских катеров и кораблей. Два из них несут на себе ракеты, еще три — десант.

Военные предупредили о том, что из-за бушующего шторма есть вероятность увеличения минной опасности. Поэтому следует помнить, что заходить в морские воды на южном побережье Украины пока что весьма опасно для здоровья.

Добавим, что за прошедшие сутки нашим защитникам на южном направлении удалось уничтожить два десятка россиян, два танка Т-72, гаубицу марки "Мста-Б" и несколько единиц автомобильной техники. ВСУ наносили прицельные удары по сборищу техники, а также опорных пунктах россиян.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал подробности недавнего взрыва в Севастополе, из-за которого оккупанты отменили празднование Дня ВМФ россии. Россияне заявили об атаке украинского беспилотника на штаб их военных, впрочем в эту версию слабо поверили даже их соотечественники.