Россияне вдвое увеличили количество кораблей в Черном море, получив авиаудары на суше

Подобной численности судов в опасной близости к украинским берегам не наблюдалось уже очень давно

Россияне продолжают маневрировать в акватории Черного моря, регулярно изменяя количество своих кораблей, которыми осуществляется психологическое давление на мирных украинцев. К примеру, на утро воскресенья, 31 июля, возле берегов Крыма всего насчитывалось до 22 единиц Черноморского флот рф. Стоит отметить, что находятся они по разные стороны полуострова, и значительная часть их них — в ракетно-безопасной для нас зоне.

Более подробно о ситуации на морском фронте рассказали представители оперативного командования "Юг" в свежей утренней сводке. Военнослужащие напомнили, что 31 июля россия празднует день военно-морского флота, поэтому активность судов может быть связана с этим. При этом, как известно, праздник пройдет без традиционного для оккупантов морского парада.

Количество военных кораблей действительно выросло вполовину — как минимум, у западного побережья Крымского полуострова. Сейчас здесь боевое дежурство несет восемь единиц флота — четыре из них являются десантными, еще четыре — носителями ракет "Калибр". Всего мирному населению Украины угрожает до 32 далекобойных снарядов, находящихся на бортах российских кораблей.

Также 14 судов маневрируют у противоположных берегов Крыма, двигаясь по направлению к Анапе. Вполне вероятно, что россияне решили еще больше обезопасить свой флот, опасаясь "подарков" от, к примеру, "Нептуна", который уже как-то раз поздоровался с флагманским крейсером "Москва".

Отметим, что прежде чем в Черном море начались маневры российского флота, россияне неплохо "отгребли" на южном направлении фронта, что проходит по суше. Украинские военные летчики шесть раз накрыли позиции врага, имея хорошие результаты. Трижды были задействованы штурмовики — они ударили по опорным пунктам и скоплениям российских солдат и техники в Бериславском районе. Также три вылета совершили боевые вертолеты, которые атаковали в Николаевском и Херсонском районам опорные пункты противника.

Как результат — уничтожено минимум 33 российских солдата, два склада с боеприпасами, две гаубицы "Мста-Б", РСЗО "Град", несколько автомобилей.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как должен выглядеть хваленый зерновой коридор, о котором Украина договаривалась с Турцией и ООН.

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