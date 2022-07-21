Испугались HIMARS? россия отменила парад кораблей на День ВМФ в Крыму

В сети смеются над "второй армией мира"

В четверг, 21 июля, на 148-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что день Военно-морского флота россии в оккупированном Севастополе пройдет без традиционного парада.

Об этом сообщает прокремлевское издание РИА Новости. День ВМФ в Севастополе в 2022 году пройдет в последнее воскресенье июля.

Сообщается, что ряд традиционных мероприятий были отменены. рф отказалась от проведения военного парада 31 июля в Севастополе.

"Однако ряд традиционных мероприятий в этом году не состоится. На День ВМФ-2022 не будет торжественного собрания моряков-черноморцев в Доме офицеров, праздничного приема командующего, а также традиционного военно-спортивного праздника для жителей города в акватории Севастопольской бухты", — гласит сообщение.

Добавим, что рф есть чего бояться, ведь РСЗО HIMARS с дальнобойными снарядами запросто могут попасть во вражескую "посудину" в оккупированном Крыму и не только.

Куда могут ударить ракеты ATACMS для HIMARS при дальности до 300 км

В сети лишь посмеялись с россии, которая на днях перебазировала часть своего флота подальше от украинских рубежей.

Напомним, 13 апреля ВСУ с помощью отечественных ракет "Нептун" удалось подбить флагман Черноморского флота рф крейсер "Москва". 14 апреля стало известно, что флагман потонул. В Украине предложили сделать место крушения корабля туристической меккой.