Залили помещение горючим, чтобы быстрее горело: ГУР узнало еще одну причину убийства пленных в Еленовке

Из наших воинов путем пыток хотели выбить речь для роспропаганды, но ничего не удалось

Пока российские чиновники распространяют громкую ложь по поводу расследования того теракта в Еленовке, где погибли украинские военнопленные, украинская разведка узнала еще одну причину, почему боевики могли избавиться от наших защитников.

Как говорится в Telegram-канале Главного управления разведки Минобороны, удалось выяснить некоторые факты, указывающие на то, что убийство пленных в Еленовке было умышленным. Жестокую расправу устроили "вагнеровцы" и представители российской ФСБ, проводившие допросы пленных, используя пытки и побои.

"Такие меры, в первую очередь, были направлены не на получение определенной конфиденциальной информации, а на издевательство, физическое унижение, психологическую деморализацию с целью излома морально-психологических качеств украинских воинов", — отметили в ГУР.

Сотрудники ФСБ думали, что из-за постоянных пыток защитники Украины сдадутся и признают на камеру для роспропаганды "совершенные ими преступления, зверства против местного населения, отречение бойцов от своих взглядов, а также осуждение действий руководства Украины". Даже конвейерные преступления, которые россияне совершали против военнопленных, не сломили украинцев.

А для того, чтобы скрыть ненадлежащие условия содержания пленных и применения против них пыток, российская сторона умышленно их убила.

"По имеющимся данным, минирование места содержания украинских бойцов было осуществлено боевиками ППК "Вагнер" с использованием легковоспламеняющегося вещества, что привело к быстрому распространению пожара в помещении", — резюмировали разведчики.

Ранее "Телеграф" сообщал, что США однозначно определились с тем, кто виноват в Еленовской трагедии, проанализировав имеющиеся данные. И здесь речь совсем не о Вооруженных силах Украины.