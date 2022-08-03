Укр

Залили помещение горючим, чтобы быстрее горело: ГУР узнало еще одну причину убийства пленных в Еленовке

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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В колонии Еленовки россияне убили более 50 защитников Украины Новость обновлена 03 августа 2022, 18:51
В колонии Еленовки россияне убили более 50 защитников Украины

Из наших воинов путем пыток хотели выбить речь для роспропаганды, но ничего не удалось

Пока российские чиновники распространяют громкую ложь по поводу расследования того теракта в Еленовке, где погибли украинские военнопленные, украинская разведка узнала еще одну причину, почему боевики могли избавиться от наших защитников.

Как говорится в Telegram-канале Главного управления разведки Минобороны, удалось выяснить некоторые факты, указывающие на то, что убийство пленных в Еленовке было умышленным. Жестокую расправу устроили "вагнеровцы" и представители российской ФСБ, проводившие допросы пленных, используя пытки и побои.

"Такие меры, в первую очередь, были направлены не на получение определенной конфиденциальной информации, а на издевательство, физическое унижение, психологическую деморализацию с целью излома морально-психологических качеств украинских воинов", — отметили в ГУР.

Сотрудники ФСБ думали, что из-за постоянных пыток защитники Украины сдадутся и признают на камеру для роспропаганды "совершенные ими преступления, зверства против местного населения, отречение бойцов от своих взглядов, а также осуждение действий руководства Украины". Даже конвейерные преступления, которые россияне совершали против военнопленных, не сломили украинцев.

А для того, чтобы скрыть ненадлежащие условия содержания пленных и применения против них пыток, российская сторона умышленно их убила.

"По имеющимся данным, минирование места содержания украинских бойцов было осуществлено боевиками ППК "Вагнер" с использованием легковоспламеняющегося вещества, что привело к быстрому распространению пожара в помещении", — резюмировали разведчики.

Ранее "Телеграф" сообщал, что США однозначно определились с тем, кто виноват в Еленовской трагедии, проанализировав имеющиеся данные. И здесь речь совсем не о Вооруженных силах Украины.

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#Донецкая область #Оленевка #Армия РФ #Военнопленные #Оккупанты #Вбивство