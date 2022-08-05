"Отец, командир, наставник": на фронте погиб полковник ВСУ

Полковник отдал жизнь за Украину

В пятницу, 5 августа, на 163-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что на фронте погиб командир боевой воинской части, полковник Олег Дегтярев.

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск Украины в Facebook. Сообщается, что героя настигла смерть, когда он помогал своим подчиненным на самом опасном участке удара россиян.

За время военной службы кадровый офицер Дегтярев прошел все звания от лейтенанта до полковника. Личный состав, находившийся под командованием полковника, всегда отмечал его большое, искреннее сердце. "Валериевич" (так называли Олега офицеры, — Ред.) имел индивидуальный подход к каждому военнослужащему.

"Когда на территорию части заезжал Валерьевич, сразу оживлялось. Все знали – приехал Отец, командир, наставник и большой друг всего большого военного коллектива. Олег Валерьевич будет примером для будущих поколений защитников Украины. Его жизненный путь – бесценный вклад в независимость нашей Родины. Свою жизнь он посвятил подготовке и обучению профессиональных военных, которые обязательно отомстят за его смерть! Выражаем свои искренние соболезнования родным и близким погибшего… Вечная память герою!", — написали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на фронте погиб командир 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода полковник Виталий Гуляев. С героем попрощались в Одессе.