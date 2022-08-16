В оккупированном Лисичанске уничтожен штаб россиян: впечатляющее видео

Взрыв в здании СБУ произошел после взрыва в здании полиции

В оккупированном Лисичанске (Луганская область) произошел мощный взрыв на военном объекте россиян.

Как сообщил журналист Андрей Цаплиенко в своем телеграм-канале, взрыв произошел на территории бывшего здания СБУ, где оккупанты устроили себе штаб.

Вместе с тем он не стал уточнять вследствие чего произошел взрыв.

В свою очередь советник министра внутренних дел Антон Геращенко отметил, что ранее во вторник в Лисичанске также взлетело на воздух здание полиции.

"Хвалёный РЭБ противника не может сделать ничего с нашими военными БПЛА", — намекнул он на причины происшествия и прикрепил к посту две фотографии, на которых запечатлены последствия "нарушения техники безопасности".

Прокомментировал инцидент и глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, который подчеркнул, что вследствие этих взрывов погибли почти сотня не рядовых солдатов 2-го армейского корпуса российских оккупантов.

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Стоит отметить, что 16 августа взрывы звучали не только в Луганской области, но и в оккупированном Мелитополе, где была повреждена вышка, через которую россияне транслировали на оккупированные территории свою пропаганду.

Еще два раза взрывы фиксировались в оккупированном Крыму. Первый раз сообщали о взрывах на складах боеприпасов под Джанкоем, а уже спустя несколько часов поступили сообщения о взрывах на авиабазе неподалеку от Симферополя.