россия начала наступление на трех направлениях: актуальные карты боев в Украине

Ситуация на Донбассе обостряется

Взрывы в Крыму, как украинский удар по логистическим объектам, не нарушает обязательств нашей страны перед западными партнерами, поскольку Крым остается украинской территорией. Атаки на российские позиции, по мнению экспертов Института изучения войны, являются частью украинского контрнаступления по восстановлению контроля над западным берегом Днепра.

Они также отмечают, что россияне не прекратили атак на юге Украины. Они пытались наступать на севере и северо-западе Херсонской области. Попытки были безуспешны.

Также в Институте изучения войны отметили, что оккупанты начинают три наступательные операции — вокруг Бахмута, юго-западнее Авдеевки и юго-западнее Донецка. При этом наземные атаки в сторону Северска и Славянска не прекратились.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Изюм-Славянск

В районе Мазановки российские войска отступили после еще одного штурма. На линии Изюм-Славянск в районе парка "Святые горы" украинские военные могли продвинуться. Сильные обстрелы границы Харьковской и Донецкой областей продолжаются. Украинские военные открывают огонь в ответ, чтобы повредить российские линии связи, в частности известно о повреждении железнодорожного моста возле Грушевки.

Северск

Оккупанты пытались штурмовать в сторону Ивано-Дарьевки со стороны Лисичанска, но отступили после потерь.

Бахмут

Враг атакует в сторону Бахмута с юга, юго и северо-востока. Штурмовали Соледар, Бахмутское, Майорск, Зайцево.

Авдеевка

Россияне вели наступательные операции на юго-западе от Авдеевки. Они атакуют в сторону Невельского.

Донецк

Враг со стороны оккупированного Донецка частично успешно атаковал в сторону Новомихайловки. Боевые действия продолжаются.

Карта боев на востоке

Харьков

Оккупанты не атаковали на харьковском направлении, но россия продолжает ракетные обстрелы города. По данным местных властей они усилились. Населенные пункты области под огнем не только ракет и РСЗО, но и танков и артиллерии.

Карта боев около Харькова

Юг Украины

Оккупанты в последние дни пытались продвинуться на севере и северо-западе Херсонской области. Возле Новогригоровки они отступили после попыток улучшить позиции, также безуспешными были попытки в районе Белогорке и разведка боем в Осокоровке. Отмечается, что росгвардейцев и чеченцев все чаще передислоцируют на Херсонщину, чтобы отлавливать дезертиров. Украинские силы продолжили наносить подтвержденные удары по российским складам боеприпасов и опорным пунктам, в частности Новопетровке, Сухом Ставке, Максимовке.

Карта боев на юге

Ранее "Телеграф" сообщал, что россия продолжает ракетный террор Украины — взрывы раздались в Одессе. Также военные эксперты считают, что осенью военные действия могут быть не менее активными чем летом — ситуация на фронте может обостриться.