Ситуация обостряется на Донбассе: в Генштабе рассказали, где продолжаются бои (карта, видео)

Вражеские войска активизировались на востоке

Оккупанты продолжают атаковать и обстреливать Украину по всей линии фронта более тысячи километров и вглубь страны. Утром 16 августа под ракетным ударом оказалась Одесса. Ситуация на линии соприкосновения с врагом напряженная — на многих точках идут тяжелые бои.

Согласно данным Генштаба ВСУ, оккупанты снова активизировались на Харьковщине. Кроме использования разведки беспилотниками, под огнем оккупантов Харьков, а также не менее 20 населенных пунктов в области.

Враг атакует в сторону Чугуева. Наступление россиян зафиксировано возле Лебяжьего и Базалеевки, бои продолжаются. Часть местности возле Лебяжьего враг дистанционно заминировал.

Карта атак россии в сторону Харькова/ Карта - deepstatemap

Бои также продолжаются и на южной границе области — на Славянском направлении атаку врага удалось отбить в районе Богородичного, возле Мазановки и Новодмитровки продолжаются бои. Наступление врага удалось отбить также и в районе Спорного на Краматорском направлении.

Активно атакуют россияне на Бахмутском направлении. Кроме обстрелов и авиаударов, враг вел наземные штурмы и наступления возле Железного, Шумов, Зайцевого — атаки удалось отбить. Продолжаются бои у Соледара и Бахмутского.

Карта атак россии в сторону Бахмута/ Карта - deepstatemap

На Авдеевском направлении бои продолжаются возле Опытного. Отмечается также увеличение обстрелов на Новопавловском и Запорожском направлениях. Враг пытался прорваться возле Шевченково — отступил. Бой продолжается возле Новомихайловки.

На Южнобужском направлении под огнем десятки населенных пунктов, враг ведет активные обстрелы и пытается пополнить свои потери. Ранее "Телеграф" сообщал, что министр обороны Украины оценил потери среди атакующих Украину войск. Он заявил, что россия потеряла треть элитных военных и тысячу летчиков.

Согласно картам боевых действий, россия начала наступление на трех направлениях — от Донецка, возле Авдеевки и на Бахмут.