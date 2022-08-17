Ситуация обостряется на Донбассе: в Генштабе рассказали, где продолжаются бои (карта, видео)
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Вражеские войска активизировались на востоке
Оккупанты продолжают атаковать и обстреливать Украину по всей линии фронта более тысячи километров и вглубь страны. Утром 16 августа под ракетным ударом оказалась Одесса. Ситуация на линии соприкосновения с врагом напряженная — на многих точках идут тяжелые бои.
Согласно данным Генштаба ВСУ, оккупанты снова активизировались на Харьковщине. Кроме использования разведки беспилотниками, под огнем оккупантов Харьков, а также не менее 20 населенных пунктов в области.
Враг атакует в сторону Чугуева. Наступление россиян зафиксировано возле Лебяжьего и Базалеевки, бои продолжаются. Часть местности возле Лебяжьего враг дистанционно заминировал.
Бои также продолжаются и на южной границе области — на Славянском направлении атаку врага удалось отбить в районе Богородичного, возле Мазановки и Новодмитровки продолжаются бои. Наступление врага удалось отбить также и в районе Спорного на Краматорском направлении.
Активно атакуют россияне на Бахмутском направлении. Кроме обстрелов и авиаударов, враг вел наземные штурмы и наступления возле Железного, Шумов, Зайцевого — атаки удалось отбить. Продолжаются бои у Соледара и Бахмутского.
На Авдеевском направлении бои продолжаются возле Опытного. Отмечается также увеличение обстрелов на Новопавловском и Запорожском направлениях. Враг пытался прорваться возле Шевченково — отступил. Бой продолжается возле Новомихайловки.
На Южнобужском направлении под огнем десятки населенных пунктов, враг ведет активные обстрелы и пытается пополнить свои потери. Ранее "Телеграф" сообщал, что министр обороны Украины оценил потери среди атакующих Украину войск. Он заявил, что россия потеряла треть элитных военных и тысячу летчиков.
Согласно картам боевых действий, россия начала наступление на трех направлениях — от Донецка, возле Авдеевки и на Бахмут.