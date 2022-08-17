Осень на фронте может быть "жаркой": военный эксперт назвал причину

Расконсервированная техника и взрывчатка и свежие новобранцы – вот что готовили россияне в последнее время

Несмотря на то, что особо горячую фазу войны в Украине эксперты прогнозировали на уже уходящее лето, ближайшие недели могут ознаменоваться существенным обострением на фронте. Более того, осень может стать не менее жаркой в плане боевых действий.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад Волошин. "Боевые действия в любой части Украины, даже относительно спокойной в последнее время, могут активизироваться в любой момент", — считает он.

Волошин назвал для этого несколько причин. В первую очередь немало подкреплений, которые россия перебросила на многие направления. Оккупанты также пополнили состав войск, которые уже были задействованы в агрессии против Украины, и расконсервировали очередную порцию военной техники и боеприпасов. Эксперт также указал на формирование новых батальонно-тактических групп (БТГ), которые могут оказаться на фронте в любой момент.

Впрочем, Волошин подчеркнул, что и Украина готовилась к продолжению войны. "Со своей стороны, мы тоже получили определенное количество вооружений от зарубежных партнеров, наши военные прошли соответствующее обучение. И это уже на потоке. Проведена ротация в ряде подразделений. ВСУ готовы переломить ход войны", — отметил он. Но и указал на необходимость еще большего количества оружия и более активной мобилизации, чтобы пополнить соединения в наиболее горячих зонах и сформировать резервы на случай попыток россиян прорваться.

Как сообщал "Телеграф", украинское военное руководство видит панику в рядах оккупантов, в частности в Херсоне, но вероятность наступления при этом все равно сохраняется.