Ждите "острых событий": в украинской разведке сделали заявление

По данным разведчиков, август и сентябрь – очень важные месяцы, которые повлияют на дальнейшую ситуацию на фронте

Силы обороны Украины противостоят российским оккупантам 175 дней подряд. При этом в Минобороны уверены, что в ближайшее время на фронтах будут "очень острые события", которые заставят россиян сильно нервничать.

Об этом в среду, 17 августа, в эфире телемарафона заявил представитель пресс-службы Главного управления разведки Андрей Юсов. По его словам, о выводе российских войск из Украины пока речь не идет, но наши военные точно будут освобождать все территории, которые захватила вражеская армия.

"В ближайшее время, конечно, будут очень острые события на всем фронте. Речь не только о привязке к каким-то датам — сейчас много говорят о Дне независимости. Хотя, безусловно, и этот фактор надо учитывать", — отметил представитель ГУР.

Он добавил, что август и сентябрь, как говорилось ранее, будут очень важными месяцами для дальнейшего развития ситуации на всем фронте. По его словам, активные боевые действия ведутся почти по всей линии столкновения, а российский диктатор владимир путин, маниакально ненавидящий Украину, не изменил глобальных и стратегических задач так называемой "спецоперации", но россия и ее армия слишком далека до их достижения.

Ранее "Телеграф" сообщал, что по прогнозу бывшего спикера Генштаба и военного эксперта Влада Волошина, осень на фронте может быть "жаркой", а причин тому сразу несколько.