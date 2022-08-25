россия массированно обстреляла Украину ночью: где зафиксировали "прилеты" (фото, видео)

Оккупанты ударили по как минимум четырем областям за ночь

В День Независимости россия активизировала атаки по Украине — воздушная тревога звучала 189 раз по стране. "Прилеты" были в Полтавской, Хмельницкой, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской областях. Но оккупанты не остановились и ночью ракетные и артиллерийские удары по украинской территории продолжились.

"Телеграф" собрал все, что известно об обстрелах 25 августа и их последствиях на текущее время. Под ударом агрессора ночью оказались Киевская область, Николаев, Харьков и Кривой Рог.

В Кривом Роге жителей просят быть внимательными — на улицах могут быть неразорвавшиеся снаряды после нескольких попаданий РСЗО "Торнадо-С". Попадания кассетных снарядов зафиксировали в Металлургическом районе.

Харьков ночью слышал взрывы около 3:51 утра. Официальной информации пока нет, но сообщается о "прилете" в области.

Николаев — приблизительно в 3:23 прозвучали взрывы в Николаеве. После "прилета" недалеко от города начался пожар.

Киевская область — согласно сообщению главы Киевской ОГА Алексея Кулебы, звуки взрывов слышали в Вышгородском районе. Прозвучали они около 2:40 ночи. Также региональные телеграм-каналы сообщают о начале пожара после взрывов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что самой кровавой атакой по Украине на День Независимости стал удар по Днепропетровской области. В результате ракетной атаки по пгт Чаплино и местному вокзалу погибли как минимум 22 человека. В США уже призвали добиться ответственности для виновных в ударе.