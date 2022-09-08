ВСУ ударили по скоплению оккупантов в Запорожской области: детали

Украинские военные продолжают оборону страны от российских оккупантов

Украинские военные продолжают планомерно уничтожать склады и места скопления оккупантов в тылу врага на оккупированной территории. Кроме ударов в Херсонской области, потери у россиян отмечены и в Запорожской, ближе к восточному краю региона.

Как сообщил Генштаб ВСУ в утреннем сведении, у врага значительные потери на территории аграрного предприятия "Украина" в селе Солодководном Запорожской области. Населенный пункт находится в 20 км вглубь оккупированной территории.

Целью украинских военных стали вражеские солдаты и техника. Количество потерь среди росвойск уточняется.

Солодководное на карте

Как рассказали военные, российские оккупанты атаковали в районе Констанстиновки, Дибровного, Григоровки, Зайцевого, Майорска, Николаевки Второй, Первомайского и Каменки — на Славянском, Северском, Бахмутском направлении и на север и северо-запад от оккупированного Донецка.

За сутки украинская авиация более 30 раз выходила на задания и отрабатывала по российским войскам и техники. Украинские силы ПВО "посадили" два Су-25, два вертолета и пять беспилотников.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что по подсчетам Института изучения войны и картам боевых действий, ВСУ удалось продвинуться на 20 км на Харьковщине. При этом военное руководство Украины не отвергает возможность второй попытки россии двинуться на Киев или Одессу.