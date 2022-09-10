"Спите спокойно": в Минобороны успокоили женщин относительно обязательного воинского учета

Сроки вступления в силу соответствующего приказа были перенесены

Для украинских женщин с 1 октября ничего не изменится, поскольку сроки вступления в силу приказа об обязательном воинском учете были перенесены, а за это время в законодательство планируют внести изменения.

Как объяснил в интервью РБК-Украина министр обороны Украины Алексей Резников, вопросы подхода к мобилизации регулируются соответствующим законом, а согласно его положениям военнообязанными считаются все граждане Украины независимо от пола.

В то же время, объяснил он, закон был принят полтора года назад, однако в силу он должен был вступить лишь 1 октября и все женщины должны были стать на воинский учет. Но тогда Минобороны и Генштаб определили список профессий, которые были точно нужны ВСУ, а остальные — не обязательны.

После этого возникла идея пойти навстречу женщинам и предложить им добровольную службу в армии вместо обязательного военного учета, говорит министр.

"Но почему-то состоялась сначала дискуссия, нашлись другие народные депутатки, которые как раз за гендерное равенство, с уважением отношусь к их позиции, они говорят, что не нужно этой добровольности, и этот законопроект снялся. А у женщин как раз вопрос: так я теперь тоже не могу ехать за границу, у меня есть справка брать из центра комплектации, потому что я такая же обязана как мужчины?", — сказал он.

Резников добавил, что подписал внесение изменений в приказ и отсрочил дату его вступления до 1 октября 2023 года, так что в этом году для женщин ничего не поменяется

Министр отметил, что теперь все должны решить народные депутаты и определить будет ли гендерное неравенство в пользу женщин в этом случае и дадут ли им возможность идти в армию только на добровольном основании.

"Мы пока в пределах моей компетенции и полномочий отнесли. Поэтому я хочу передать женщинам, которые не хотят добровольно служить: спите спокойно, воспитывайте детей, поддерживайте своих мужей, сыновей. А женщинам, девушкам, которые служат – огромное спасибо", — сказал он.

"Телеграф" ранее писал, что неопределенность с процедурами взятия женщин на военный учет и ограничений, которые он влечет за собой, критиковали в обществе и сравнивали с игрой в пинг-понг.