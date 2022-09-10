"Спіть спокійно": у Міноборони заспокоїли жінок щодо обов’язкового військового обліку

Терміни набрання чинності відповідним наказом були перенесені

Для українських жінок з 1 жовтня нічого не зміниться, оскільки терміни набрання чинності наказом про обов’язковий військовий облік було перенесено, а за цей час до законодавства планують внести зміни.

Як пояснив в інтерв’ю міністр оборони України Олексій Резніков, питання підходу до мобілізації регулюються відповідним законом, а згідно з його положеннями військовозобов’язаними вважаються всі громадяни України незалежно від статі.

Водночас, пояснив він, закон був прийнятий півтора року тому, проте він мав набути чинності лише 1 жовтня і всі жінки мали стати на військовий облік. Але тоді Міноборони та Генштаб визначили список професій, які точно були потрібні ЗСУ, а решта — не обов’язкові.

Після цього виникла ідея піти назустріч жінкам та запропонувати їм добровільну службу в армії замість обов’язкового військового обліку, каже міністр.

"Але чомусь відбулася спочатку дискусія, знайшлися інші народні депутатки, які якраз за гендерну рівність, з повагою ставлюся до їхньої позиції, вони кажуть, що не потрібна ця добровільність, і цей законопроєкт знявся. А у жінок саме питання: так я тепер теж не можу їхати за кордон, я маю довідку брати з центру комплектації, тому що я така ж зобов’язана як чоловіки?", — сказав він.

Резніков додав, що підписав внесення змін до наказу та відстрочив дату його вступу до 1 жовтня 2023 року, тож цього року для жінок нічого не зміниться

Міністр зазначив, що тепер усі мають вирішити народні депутати та визначити, чи буде гендерна нерівність на користь жінок у цьому випадку і чи дадуть їм можливість йти до армії лише на добровільній основі.

"Ми поки що в межах моєї компетенції та повноважень віднесли. Тому я хочу передати жінкам, які не хочуть добровільно служити: спіть спокійно, виховуйте дітей, підтримуйте своїх чоловіків, синів. А жінкам, дівчатам, які служать – дуже дякую", — сказав він.

"Телеграф" раніше писав, що невизначеність із процедурами взяття жінок на військовий облік та обмежень, які він тягне за собою, критикували у суспільстві та порівнювали з грою у пінг-понг.