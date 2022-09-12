Новая линия фронта в Харьковской области и попытки ответных атак рф: свежие карты боев
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ВСУ все дальше отодвигают российских оккупантов, хотя рф пытается бить на донецком направлении
Благодаря стремительному контрнаступлению украинской армии удалось вернуть контроль над почти всей Харьковской области. А возвращение города Изюм перечеркнуло планы оккупантов на захват Донецкой области в ее административных границах. Есть определенные успехи и на Юге страны.
Больше о происходящем на фронте рассказали аналитики Института изучения войны (США). По мнению специалистов, Украина переломила ход войны в свою пользу. Более того, одновременные успехи и на харьковском, и на херсонском направлениях ставят агрессора перед настоящей дилеммой.
В отчете говорится, что продолжающее контрнаступление, вероятно, не приведет к окончанию войны. Кампания на северо-востоке Украины в конечном итоге завершится, после чего россияне могут выстроить оборону и даже пойти на локальные контратаки. Поэтому есть вероятность, что Вооруженным Силам Украины нужно будет проводить новые контрнаступательные операции, чтобы завершить освобождение оккупированной рф территории. В Институте прогнозируют, что, вероятно, военные действия продлятся до 2023 года. В любом случае, аналитики признали, что Украина переломила ход войны в свою пользу.
Харьковская область
ВСУ грамотно спланировали военные операции и по максимуму использовали западное вооружение, в том числе HIMARS, благодаря чему удалось освободить почти весь регион. В результате украинские силы продвинулись в Волчанск и Великий Бурлук, к югу от международной границы. Открытое медийное обсуждение планов по контрнаступлению на юге несколько отвлекли противника о подготовке боев за Харьковскую область.
Возвращение под контроль Украины Изюма – важнейший успех, так как мешает планам рф на Луганскую и Донецкую области. Более того, успех Украины в Изюме ставит под угрозу первоначальный план российской кампании на этом этапе войны и свидетельствует о том, что продвижение русских к Бахмуту, если оно произойдет, вряд ли что-то решит. Что немаловажно, блестящее контрнаступление в Харьковской области вредит отношениям кремля с минобороны рф и отдаляет путина от высшего военного командования. Кроме того, реванш украинских защитников вызвал шквал недовольство российских блоггеров и чиновников, в том числе Рамзан Кадыров, которые обвиняют российское минобороны в неудачах на передовой.
По мнению аналитиков, россии, вероятно, не хватает резервных сил, чтобы завершить формирование новой линии обороны вдоль реки Оскол. Скорее всего оккупантам придется отвести силы и установить оборонительные рубежи восточнее реки. Хотя российские захватчики определили реку Оскол, протекающую от Купянска до Изюма, как новую линию фронта после "перегруппировки".
Донбасс
Позиция россиян вокруг Изюма угрожала украинским защитникам Славянска и сохраняла для оккупанта возможность атаковать северные участки дуги. После возвращения Изюма у россиян ограничены возможности для маневров. Российские силы провели ограниченные наземные атаки в районе Авдеевки и Бахмута. Но захват Бахмута маловероятен. То есть продолжающиеся российские наступательные операции на донецком направлении теряют реальное оперативное значение для Москвы, а только истощают и без того их крайне ограниченный боевой резерв.
Юг
Контрнаступление в направлении Херсона продолжается: есть успехи в нескольких важных точках на западном берегу Днепра, перерезаны два моста через реку, россияне остаются без путей снабжения через баржу и понтонный паром. ВСУ ведут позиционные бои вдоль линии на передовой и за день выполнила более 130 огневых вылетов. Нанесено 28 крупных ударов.
Ранее "Телеграф" сообщал, что ВСУ продолжают наносить удары по оккупантам в южной части Украины. Снова был уничтожен склад боеприпасов россиян в Каховке, район сосредоточения вражеского вооружения и техники, станция РЭБ, живая сила и техника.