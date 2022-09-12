Новая линия фронта в Харьковской области и попытки ответных атак рф: свежие карты боев

ВСУ все дальше отодвигают российских оккупантов, хотя рф пытается бить на донецком направлении

Благодаря стремительному контрнаступлению украинской армии удалось вернуть контроль над почти всей Харьковской области. А возвращение города Изюм перечеркнуло планы оккупантов на захват Донецкой области в ее административных границах. Есть определенные успехи и на Юге страны.

Больше о происходящем на фронте рассказали аналитики Института изучения войны (США). По мнению специалистов, Украина переломила ход войны в свою пользу. Более того, одновременные успехи и на харьковском, и на херсонском направлениях ставят агрессора перед настоящей дилеммой.

В отчете говорится, что продолжающее контрнаступление, вероятно, не приведет к окончанию войны. Кампания на северо-востоке Украины в конечном итоге завершится, после чего россияне могут выстроить оборону и даже пойти на локальные контратаки. Поэтому есть вероятность, что Вооруженным Силам Украины нужно будет проводить новые контрнаступательные операции, чтобы завершить освобождение оккупированной рф территории. В Институте прогнозируют, что, вероятно, военные действия продлятся до 2023 года. В любом случае, аналитики признали, что Украина переломила ход войны в свою пользу.

Карта боев в Украине. Фото: iswresearch.org

Харьковская область

ВСУ грамотно спланировали военные операции и по максимуму использовали западное вооружение, в том числе HIMARS, благодаря чему удалось освободить почти весь регион. В результате украинские силы продвинулись в Волчанск и Великий Бурлук, к югу от международной границы. Открытое медийное обсуждение планов по контрнаступлению на юге несколько отвлекли противника о подготовке боев за Харьковскую область.

Возвращение под контроль Украины Изюма – важнейший успех, так как мешает планам рф на Луганскую и Донецкую области. Более того, успех Украины в Изюме ставит под угрозу первоначальный план российской кампании на этом этапе войны и свидетельствует о том, что продвижение русских к Бахмуту, если оно произойдет, вряд ли что-то решит. Что немаловажно, блестящее контрнаступление в Харьковской области вредит отношениям кремля с минобороны рф и отдаляет путина от высшего военного командования. Кроме того, реванш украинских защитников вызвал шквал недовольство российских блоггеров и чиновников, в том числе Рамзан Кадыров, которые обвиняют российское минобороны в неудачах на передовой.

По мнению аналитиков, россии, вероятно, не хватает резервных сил, чтобы завершить формирование новой линии обороны вдоль реки Оскол. Скорее всего оккупантам придется отвести силы и установить оборонительные рубежи восточнее реки. Хотя российские захватчики определили реку Оскол, протекающую от Купянска до Изюма, как новую линию фронта после "перегруппировки".

Карта боев в Харьковской области. Фото: iswresearch.org

Донбасс

Позиция россиян вокруг Изюма угрожала украинским защитникам Славянска и сохраняла для оккупанта возможность атаковать северные участки дуги. После возвращения Изюма у россиян ограничены возможности для маневров. Российские силы провели ограниченные наземные атаки в районе Авдеевки и Бахмута. Но захват Бахмута маловероятен. То есть продолжающиеся российские наступательные операции на донецком направлении теряют реальное оперативное значение для Москвы, а только истощают и без того их крайне ограниченный боевой резерв.

Карта боев в Донецкой области. Фото: iswresearch.org

Юг

Контрнаступление в направлении Херсона продолжается: есть успехи в нескольких важных точках на западном берегу Днепра, перерезаны два моста через реку, россияне остаются без путей снабжения через баржу и понтонный паром. ВСУ ведут позиционные бои вдоль линии на передовой и за день выполнила более 130 огневых вылетов. Нанесено 28 крупных ударов.

Карта боев на херсонском направлении. Фото: iswresearch.org

Ранее "Телеграф" сообщал, что ВСУ продолжают наносить удары по оккупантам в южной части Украины. Снова был уничтожен склад боеприпасов россиян в Каховке, район сосредоточения вражеского вооружения и техники, станция РЭБ, живая сила и техника.