Россияне пытаются взять Майорск, но отступают под Херсоном: свежие карты боев

Наиболее напряженная ситуация насчет боевых действий сейчас в Донецкой области

Украинские военные продолжают свое уверенное контрнаступление на Харьковщине и Херсонщине, отбивая редкие атаки врага и закрепляясь на новых позициях. Тем временем все серьезней становятся бои под Донецком, где россияне тоже пытаются проводить наземное наступление: под вопросом находятся населенные пункты Спирное и Майорск. Все потому, что в росСМИ заявляют, будто бы врагу удалось установить над ними полный контроль.

Больше деталей о происходящем на разных направлениях фронта рассказали аналитики Института изучения войны (США) в свежей сводке 16 сентября. Специалисты отмечают, что с каждым днем россиянам все труднее удерживать оборону на востоке Украины, их тактика терпит откровенное поражение.

Сейчас активные боевые действия проходят на окраинах Харьковской области — вдоль берегов Оскола, рядом с Лиманом и на юго-западе Изюма. Также "горячо" вблизи украинского плацдарма на берегах Ингульца и к югу от границы Херсонской и Днепропетровской областей. Непростой является ситуация и на Донбассе: несмотря на отдельные успехи противника, из Донетчины могут попытаться улизнуть главари боевиков "ДНР" и другие коллаборанты.

Карта боев в Украине 16 сентября

Харьковщина и окраины

Украинские защитники делают все возможное, чтобы проникнуть вглубь российского тыла на востоке Харьковщины, цепляя также запад Луганской области. ВСУ вроде как удалось отбросить россиян из Соснового на берегу Северского Донца и закрепиться в населенном пункте. Несмотря на попытки противника закрепиться в Лимане, наши воины продолжают свое наступление и, вероятно, вскоре заставят отступить и эти российские силы.

Карта боев в Харьковской области 16 сентября

Есть успехи и насчет продвижения через реку Оскол. Вполне вероятно, что рядом с некоторыми освобожденными городами ВСУ обустраивают свои военные базы и командные центры, чтобы улучшить позиции и иметь возможность получить быстрое подкрепление. Также продолжаются спецоперации насчет уничтожения логистических путей и сосредоточий сил оккупантов, в том числе и на Луганщине. Так, вероятно, россияне не досчитались некоторых важных объектов в Лисичанске, Светлодарске, Перевальске и Кадиевке.

Донбасс

За прошедшие сутки россиянам в Донецкой области удалось провести несколько наземных атак, продолжая обстреливать украинские позиции вдоль всей линии соприкосновения. Активные бои идут за Спорное (рядом с Северском) и Майорск (на юг от Бахмута). Российские оккупанты утверждают, что Майорск уже находится под их контролем, но пока официальных подтверждений от ВСУ не поступало.

Карта боев на Донбассе 16 сентября

Отступления, как такового, россияне на Донбассе не демонстрируют. Сейчас их главной задачей является закрепиться на имеющихся позициях, чем они и занимаются. В Донецкую и Запорожскую область в ускоренном порядке перебрасывают резервы из добробатов 3-го армейского корпуса, а также остатки тех частей, что воевали совсем недавно на Харьковщине. Таким образом они пытаются усилить оставшиеся сосредоточия сил в виду постоянного уничтожения их складов и командных центров.

Юг Украины

Украинские военные продолжают оперативное молчание относительно хода южного контрнаступления, лишь отмечая, что все же улучшают тактические позиции и ведут некоторые позиционные бои. Некоторые источники утверждают, что ВСУ удалось освободить Киселевку, что находится вблизи к Херсону, но официально таких успехов пока не подтверждали. Местные жители же утверждают, что россияне пытаются минировать все дороги в поселке.

Карта боев на юге Украины 16 сентября

Также на южном направлении фронта продолжается перехват инициативы украинцами: нарушаются российские наземные линии связи, уничтожаются базы оккупантов и склады с БК вдоль берегов Ингульца и Днепра. При этом враг все равно умудряется кое-где перебрасывать технику через Днепр.

За предыдущие сутки ВСУ смогли ударить по нескольким складам с боеприпасами на Николаевщине и Херсонщине — в том числе в Садовом (рядом со Снегиревкой) и Комышанах.

Наиболее активными на юге являются сразу три направления: северо-запад от Херсона, рядом с украинским плацдармом на Ингульце и к югу от границы Херсонщины и Днепропетровщины (на запад от Высокополья). При этом оккупанты продолжают кошмарить мирное население и использовать крылатые ракеты против украинских городов. 15 сентября во второй раз при серьезном обстреле пострадал Кривой Рог. В основном россияне целятся в объекты критической инфраструктуры, в том числе дамбы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в россии, вероятно, уже начинают регистрировать регулярный отказ работать даже среди новейших крылатых ракет — в том числе "Кинжалы" и "Ониксы".

Также мы писали о том, как война против Украины ослабила россию на других направлениях.