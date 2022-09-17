Были бы помоложе – пошли бы на фронт! Супруги-пенсионеры 80+ девятый год волонтерят на армию

Пенсионеры с Полтавщины Ольга и Александр Сакало передают на фронт для бойцов ВСУ домашнюю еду

— Кто-то собирает деньги на "байрактары" или джипы, а мы с дедом собираем яблоки в своем садике, — отставляя лопату, которой выкапывает морковь на огороде, говорит 74-летняя Ольга Сакало из села Ковалевка, что неподалеку от Полтавы. — Собираем и возим их раненым бойцам, которые выздоравливают в областной больнице и областном военном госпитале. Кроме того, делаем из яблок сушку или передавливаем их на сок. Зимой ребятам будет чем полакомиться.

Ольга Ивановна с Александром Ивановичем волонтерят еще со времен Майдана. Началось с того, что принимали участие в протестных акциях на площади возле областной госадминистрации и потихоньку подкармливали протестующих домашними блюдами. Потом готовили для ребят, стоявших на блокпосту под Полтавой. Затем началась война. Вкус пирожков с разными начинками и квашеной капусты под названием "Смерть рашистам", которые они передавали на фронт через других волонтеров и отсылали "Новой почтой", некоторые бойцы помнят до сих пор. А более всего — родительскую заботу стариков о них.

"Стыдно зарабатывать на собственные нужды во время войны"

Александру Ивановичу уже 81. У него куча серьезных болячек — он перенес инфаркт, несколько операций по онкологии, живет на дорогих лекарствах. Да и Ольгу Ивановну здоровье подводит. В аптеках, бывает, оставляют больше денег, чем получают пенсии. Да и какая пенсия у бывшей проектировщицы и у бывшего рабочего легкой промышленности? Могли бы, конечно, продавать яблоки на базаре и иметь с этого существенную прибавку в скромный семейный бюджет. Если умножить 600 килограммов яблок, переданных ими в августе-сентябре раненым, хотя бы на 10 гривен, за которые можно было бы их продать, то выходит 6 тысяч.

Супругам неловко даже от одной мысли о том, что они могли бы зарабатывать на собственные нужды во время войны. "Да мы как-нибудь обойдемся без этих денег, а ребята пусть полакомятся витаминами", — говорят.

В этом году в их небольшом саду, как никогда, щедро уродили яблоки с пророческим названием "Слава победителям", а также пепинка и еще какого-то неизвестного сорта, но очень вкусные. Урожай постепенно перекочевал на пищеблоки двух больничных учреждений в Полтаве. Собирать его с удовольствием помогал односельчанин Захар Капустян, у которого два старших брата — Максим и Богдан — воюют на фронте. А с транспортировкой помогали односельчане, потому что Александр Иванович уже несколько лет на дальние расстояния не ездит. Раньше сам на своей старенькой "Таврии", обычно ночью, вывозил домашнюю продукцию на трассу Киев — Харьков, где передавал ее волонтерам. Еще и передачи от других ковальчан прихватывал.

В этом году в небольшом саду семьи Сакало щедро уродили яблоки "Слава победителям"

Яблоки, которые пенсионеры сейчас бесплатно доставляют на пищеблоки, поварихи, разнообразя рацион для раненых, перерабатывают на начинку для пирожков, запекают, варят из них компоты. Ну и, конечно, пациенты лакомятся свежими яблочками, если не имеют противопоказаний.

— Самая большая радость для нас, это звонки и эсэмэски от солдат с благодарностью, — говорит Ольга. — За яблоки недавно благодарил Саша из госпиталя. Мы с ним незнакомы, но как родные.

У семьи Сакало такой родни среди защитников Украины немало. Они рассказывают о Владимире, который потерял 90 процентов слуха после контузии и был комиссован, но, когда рашисты двинули на Украину с новой силой, снова взял оружие в руки. Последний раз боец звонил из Сумской области и говорил, что ему там скучно, поэтому подал рапорт, чтобы его перевели в горячую точку. Обещал приехать после войны.

— Володе было 24, когда мы с ним познакомились по телефону, — вспоминает Ольга Ивановна. – Я тогда шила белые маскхалаты и передавала бойцам. В карманы клала записку с пожеланием победы и номером своего телефона. Володя воспользовался этой "подсказкой" и время от времени мне звонил, часто среди ночи. Мы разговаривали с ним на любые темы, только не о войне, но она всегда проходила фоном, потому что я в трубке слышала взрывы. В такие минуты пыталась приободрить молодого солдата. Теперь он, конечно, стал опытным воином и давно уже не звонил. Надеюсь, с ним все хорошо.

Еще один заочный друг семьи, Виталий, тоже сейчас воюет: освобождал Бучу и другие города Киевской области от рашистов. Ранее, еще во время АТО/ООС, получил серьезное ранение, но, подлечившись, вернулся на фронт. К сожалению, полноценно воевать не мог, потому что даже спуститься в блиндаж и подняться из него без посторонней помощи было проблемой. Последние два года жил гражданской жизнью. Однако с 24 февраля снова защищает родную землю. Снова где-то в "аду". Недавно звонил. "Мы их лупашим, а они удирают!" – делился радостью.

Легендарный боец "Правого сектора" с позывным "Да Винчи" когда-то прислал супругам Сакало фото, на котором он держит пластиковое ведерко с квашеными овощами. На ведерке стоит надпись Ольги Ивановны: "Капуста "Смерть рашистам". Это очень памятный для них фотоснимок.

Это фото, на котором легендарный "Да Винчи" держит ведерко с квашеной капустой "Смерть рашистам" от Ольги Ивановны, очень дорого супругам

Но своим самым большим богатством пожилые супруги считают три флага, подаренные бойцами разных подразделений. На них написаны от руки и от всего сердца слова благодарности: "Спасибо, что вы есть", "Вместе мы непобедимы", "Мирного неба вам над головой". Флаги развешаны в доме и согревают души старикам.

Флаги от бойцов пенсионеры считают самой большой наградой

"Рука не дрогнула бы при встрече с врагом"

— Эх, был бы я молодым и здоровым, не чистил бы сейчас морковку, а тоже воевал бы, — вздыхает Александр Иванович. — Я танкист по военной специальности, старший механик-водитель. И к танкистам у меня особая любовь. Как-то (это было, вероятно, в 2015 году) знакомый волонтер посетовал, что в танковой роте нет ни одного зарядного устройства для аккумуляторов. То есть остановились сразу 16 боевых машин! Представляете, что это такое? А у меня был старый трансформатор. Потом немного покумекали с соседом и переделали его в зарядное устройство. Оно получилось очень мощное, рассчитанное на подзарядку сразу трех танков. Старший механик этой роты потом позвонил мне: "Дед Саша, вы нам прислали настоящее золото!" Даже в интернете выставлял фото этого зарядного устройства.

Александр Иванович, в прошлом танкист, переделал старый трансформатор в мощное устройство, рассчитанное на подзарядку сразу трех танков

— Я бы тоже пошла на фронт, если бы хотя бы на три десятка лет моложе была, — добавляет спутница жизни Александра Ивановича. – Думаю, рука не дрогнула бы при встрече с врагом. Я ненавижу оккупантов. А стреляю метко – в молодости занималась стрельбой, с парашютом прыгала…

- У нас все ребята геройские, кого ни возьми, — убеждена Ольга Ивановна. – Хорошо, что они есть и будут. Это наша элита, а не те, кто сидит в теплых креслах. Как им не помогать?

Женщина снова возвращается воспоминаниями в не столь далекое прошлое. Рассказывает, что на доставшейся ей в наследство от мамы швейной машинке она шила не только маскировочную одежду для наших воинов, но и флаги, балаклавы, теплые стельки. Материалами помогали односельчане. Ткань желтого и синего цветов для флагов передавали волонтеры Наталья Талипова из Полтавы и Надежда Легкобит из Чутово. Надежда, кстати, вместе с мужем, уже покойным, кормили бесплатно в своем кафе проезжих военных, поэтому семья Сакало подбрасывала им свеженьких овощей со своих грядок, томатного сока. В свое время они высаживали до 300 кустов капусты, больше обычного выращивали помидоров, перца, картошки, чтобы делиться ими с бойцами.

Также отправляли на фронт специальные очки, фонарики, скобы. Словом, помогали, чем могли.

Теперь уже силы, а значит, и возможности не те.

— Даже стихи почему-то не пишутся, — грустно улыбается Ольга, автор нескольких поэтических сборников. — Во время Революции Достоинства у меня проснулась тяга к стихосложению, которая "дремала" еще с юности. Одни, слушая мои поэзии, плачут, другие смеются в зависимости от содержания. Два сборника мы с Александром Ивановичем издали за свой счет, на третий выделил деньги бывший народный депутат, наш земляк Юрий Бублик. А год назад Полтавский медуниверситет на пожертвования нескольких кафедр издал сборник моих стихов… Передавали книжки на фронт для поднятия нашим воинам боевого духа. Как-то позвонил старшина из Харьковской области: "Ваш стих порвал фронт! Ребята так смеялись, что даже орки вылезли из своих окопов и говорят: "Мы тоже хотим посмеяться". А в стихотворении, пересыпанном "перчеными" фразами, которых я вообще-то в жизни не употребляю, говорилось о том, как дед Акакий и баба Евгения встречают оккупантов, пришедших в их дом.

Сейчас силы уже не те, а раньше Ольга Ивановна и Александр Иванович высаживали до 300 кустов капусты, выращивали много помидоров, перца, картофеля, чтобы делиться ими с бойцами

Кстати, свое поэтическое патриотическое слово пенсионерка Ольга Сакало направляет не только на моральную поддержку армии, но и "материализует" его. Продавала книги во время презентаций, выставляла на продажу на благотворительной ярмарке в Полтаве. Вырученные средства передала на покупку тепловизора. Еще около сотни экземпляров остаются нераспроданными. Если бы, говорит, кто-нибудь взялся их продать, была бы еще какая-то "копейка" в копилку Победы…

Фото: Анны Ярошенко, "Суспільне Полтава" и из личного архива семьи Сакало