Достал гранату, чтобы себя взорвать: история десантника, который на войне потерял руку и ногу, но получил второй шанс

Михаил Юрчук, который первым в Украине получил бионический протез руки отечественного производства, рассказал, как не сломался после тяжелого ранения и о чем мечтает теперь

Еще несколько месяцев назад потерявший на фронте ногу и руку десантник Михаил Юрчук не мог делать элементарные бытовые вещи: завязать шнурки, открыть банку консервов, работать за компьютером. А уже сегодня мужчина планирует увидеть мир, завести семью и жить полноценной жизнью. В Национальном реабилитационном центре "Несокрушимые" первого медицинского объединения Львова Михаил первым в Украине получил бионический протез руки отечественного производства. О том, как морально не сломался после тяжелого ранения, и о новом опыте жизни с бионической конечностью рассказал Михаил Юрчук.

"Когда пришел в себя, ужаснулся: нога перебита, а на месте руки голая кость"

Тридцатитрехлетний Михаил вступил в ряды ВСУ еще в 2016 году. С началом широкомасштабного вторжения россии попал на Харьковское направление в район города Изюм, где шли тяжелые бои с оккупантом.

Михаил вспоминает, что в день, когда получил ранения, он проснулся от массированного обстрела рашистов: на украинских защитников надвигалось танковое подразделение. Мужчина побежал спасать побратимов из подбитого БТР, но сам получил ранение и потерял сознание. Когда пришел в себя, то ужаснулся: нога перебита, а на месте руки голая кость.

"Я отдавал себе отчет, что, скорее всего, мне ногу отрежут. Я уже тогда готовился к этому, когда меня эвакуировали в больницу, то я четко осознавал происходящеее", — рассказывает Михаил.

Десантник уже готов был попрощаться с жизнью, и даже достал гранату, чтобы взорвать себя.

"Да, были такие мысли, но товарищи уберегли", — вспоминает мужчина.

Побратимы вытащили Михаила из того ада, даже несмотря на то, что сам защитник уговаривал их бросить его и не рисковать собственными жизнями.

"Я говорил: оставьте меня где-то между домами здесь, а потом вернетесь, если буду жив", — говорит Юрчук.

Десантник пришел в себя уже в больнице.

"Проснулся после наркоза, увидел забинтованные конечности и понял, что мне это не приснилось", — объясняет мужчина.

По словам Михаила Юрчука, осознание своего положения не стало для него трагедией.

"Как-то нормально это воспринял. Возможно, из-за обезболивающих. Я еще снимал своим товарищам видео и говорил, чтобы прислали мне пулемет, и я вернусь к ним", — вспоминает защитник.

Конечно, вернуться на фронт Юрчук не смог: начался длительный процесс лечения и реабилитации.

"Мне было больно, но я шел, стиснув зубы"

Сначала врачи поставили мужчину на ноги, изготовив протез нижней конечности.

"Мне было сложно представить себе, как я буду ходить. Как оно должно сгибаться, это колено, что там будет происходить. Я этого боялся", — рассказывает десантник.

Однако к протезу ноги Михаил Юрчук со временем привык…

"Как ребенок учится ходить, когда родится, так же человек, получающий протез, заново сначала учится ходить", — говорит протезист Назар Багнюк, работающий с Михаилом.

…Хотя и не без сложностей в первые дни привыкания.

"Пришла посылка на "Новую почту". Туда надо идти было около километра. Я думал сходить, но меня все отговаривали от этого похода. Все говорили: да перестань, далеко идти, ты не сможешь. Я решил показать свой характер: развернулся и пошел. Мне все удалось. Но я был на грани, долго шел, около двух часов этот один километр. Мне было больно, но я шел, стиснув зубы. Это как преодоление, какая-то борьба, это будто переступитьчерез свою боль", - рассказывает защитник.

Затем встал вопрос с утраченной рукой.

"Помню, как хотел есть. У нас были какие-то там консервы. Начал открывать ту консерву, я ее тяну за кольцо, а упереться не могу: банка едет за мной. Не могу ее открыть. И так — вроде еда есть, но съесть ее не могу. Можно с голоду так умереть. Даже взять компьютер — поиграть-развлечься — с одной рукой не так просто сделать", — сетует мужчина.

Выбор с протезом руки был невелик: либо косметическое изделие, не имеющее никакой функциональности, либо протез с крюком, которым можно делать простые бытовые дела.

"Но я плохо себе представлял, как это все будет в жизни. Это все остроумно, можно пошутить, что ты пират или, не знаю, капитан Флинт, но так жить полноценной жизнью в нашем обществе достаточно тяжело", — говорит Михаил.

Конечно, существует еще третий вариант: бионический протез, функциональный и повторяющий анатомию настоящей руки. Работает он следующим образом: специальные датчики в протезе считывают напряжение мышц конечности. Далее информация поступает в процессор протеза, и в зависимости от полученного сигнала процессор формирует команды и передает их в электрические двигатели, которые в свою очередь приводят в движение активные части протеза. Все это происходит в доли секунды. На скрипке с таким протезом, конечно, не поиграешь, но уверенно делать ежедневные бытовые дела - легко.

Бионический протез функционален и повторяет анатомию настоящей руки

"Это протез с внешним источником энергии. То есть для выполнения какой-то работы используется внешний источник, и для пациента это облегчение. Потому что нужно просто давать правильные команды, а уже сам протез будет помогать выполнять определенные функции и работу. Любой протез – это дополнительные возможности для человека, у которого отсутствует конечность. А бионический – это дополнительные возможности для дополнительных возможностей", — объясняет Назар Багнюк.

"Это очень помогает справиться с отчаянием. Когда протезы удобны, тогда есть желание ими пользоваться, человек восстанавливает свои возможности, возвращается к полноценной жизни. Если протез не будет качественным, не будет доступным, мне кажется, что человек, сидя в четырех стенах, может впасть в депрессию", — считает десантник.

С Михаилом работает протезист Назар Багнюк

Но вариант с бионическим протезом не был украинской историей. До недавнего времени.

"Мы ехали мерять культеприемник на нижнюю конечность, и Назар, положив коробку мне на колено, сказал: "Это тебе подарок". Я говорю: "В смысле? Еще до Нового года далеко", — вспоминает Михаил.

"Семью хочу завести, уже давно пора думать в этом направлении"

Бионический протез для Михаила изготовил украинский стартап Esper Bionic.

"Для меня это восстановление каких-то возможностей утраченных. Буду закрываться в комнате на ночь, чтобы никто не украл, – шутит защитник. – Считаю, что мне повезло. Несмотря на все, я научусь полноценно пользоваться этой рукой. Мечты у меня сейчас – это путешествовать, хочу немного увидеть мир, однозначно буду заниматься спортом, вести активный образ жизни. И, конечно, семью завести хочу, уже давно пора думать в этом направлении".

Бионический протез для Михаила изготовил украинский стартап Esper Bionic

По словам Назара Багнюка, Украина способна помогать травмированным людям обретать утраченную функциональность на уровне, не хуже чем за границей.

"Я надеюсь, что мы в ближайшее время применим знания, используем возможности и инструменты, технологии и оборудование для того, чтобы поднять уровень протезирования не только до европейского, а чтобы он был не ниже мирового", — резюмировал протезист.

Узнать больше о реабилитации воинов и пострадавших от войны в Украине можно в EnableMe Ukraine , а также получить консультации и поддержку экспертов в сообществе этой организации .

О том, что о реабилитации воинов, в том числе и психологической, следует думать уже сейчас, в интервью "Телеграфу" говорил известный военнослужащий Павел Вышебаба (позывной "Капеллан").