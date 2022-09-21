Достал гранату, чтобы себя взорвать: история десантника, который на войне потерял руку и ногу, но получил второй шанс
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 721
Михаил Юрчук, который первым в Украине получил бионический протез руки отечественного производства, рассказал, как не сломался после тяжелого ранения и о чем мечтает теперь
Еще несколько месяцев назад потерявший на фронте ногу и руку десантник Михаил Юрчук не мог делать элементарные бытовые вещи: завязать шнурки, открыть банку консервов, работать за компьютером. А уже сегодня мужчина планирует увидеть мир, завести семью и жить полноценной жизнью. В Национальном реабилитационном центре "Несокрушимые" первого медицинского объединения Львова Михаил первым в Украине получил бионический протез руки отечественного производства. О том, как морально не сломался после тяжелого ранения, и о новом опыте жизни с бионической конечностью рассказал Михаил Юрчук.
"Когда пришел в себя, ужаснулся: нога перебита, а на месте руки голая кость"
Тридцатитрехлетний Михаил вступил в ряды ВСУ еще в 2016 году. С началом широкомасштабного вторжения россии попал на Харьковское направление в район города Изюм, где шли тяжелые бои с оккупантом.
Михаил вспоминает, что в день, когда получил ранения, он проснулся от массированного обстрела рашистов: на украинских защитников надвигалось танковое подразделение. Мужчина побежал спасать побратимов из подбитого БТР, но сам получил ранение и потерял сознание. Когда пришел в себя, то ужаснулся: нога перебита, а на месте руки голая кость.
"Я отдавал себе отчет, что, скорее всего, мне ногу отрежут. Я уже тогда готовился к этому, когда меня эвакуировали в больницу, то я четко осознавал происходящеее", — рассказывает Михаил.
Десантник уже готов был попрощаться с жизнью, и даже достал гранату, чтобы взорвать себя.
"Да, были такие мысли, но товарищи уберегли", — вспоминает мужчина.
Побратимы вытащили Михаила из того ада, даже несмотря на то, что сам защитник уговаривал их бросить его и не рисковать собственными жизнями.
"Я говорил: оставьте меня где-то между домами здесь, а потом вернетесь, если буду жив", — говорит Юрчук.
Десантник пришел в себя уже в больнице.
"Проснулся после наркоза, увидел забинтованные конечности и понял, что мне это не приснилось", — объясняет мужчина.
По словам Михаила Юрчука, осознание своего положения не стало для него трагедией.
"Как-то нормально это воспринял. Возможно, из-за обезболивающих. Я еще снимал своим товарищам видео и говорил, чтобы прислали мне пулемет, и я вернусь к ним", — вспоминает защитник.
Конечно, вернуться на фронт Юрчук не смог: начался длительный процесс лечения и реабилитации.
"Мне было больно, но я шел, стиснув зубы"
Сначала врачи поставили мужчину на ноги, изготовив протез нижней конечности.
"Мне было сложно представить себе, как я буду ходить. Как оно должно сгибаться, это колено, что там будет происходить. Я этого боялся", — рассказывает десантник.
Однако к протезу ноги Михаил Юрчук со временем привык…
"Как ребенок учится ходить, когда родится, так же человек, получающий протез, заново сначала учится ходить", — говорит протезист Назар Багнюк, работающий с Михаилом.
…Хотя и не без сложностей в первые дни привыкания.
"Пришла посылка на "Новую почту". Туда надо идти было около километра. Я думал сходить, но меня все отговаривали от этого похода. Все говорили: да перестань, далеко идти, ты не сможешь. Я решил показать свой характер: развернулся и пошел. Мне все удалось. Но я был на грани, долго шел, около двух часов этот один километр. Мне было больно, но я шел, стиснув зубы. Это как преодоление, какая-то борьба, это будто переступитьчерез свою боль", - рассказывает защитник.
Затем встал вопрос с утраченной рукой.
"Помню, как хотел есть. У нас были какие-то там консервы. Начал открывать ту консерву, я ее тяну за кольцо, а упереться не могу: банка едет за мной. Не могу ее открыть. И так — вроде еда есть, но съесть ее не могу. Можно с голоду так умереть. Даже взять компьютер — поиграть-развлечься — с одной рукой не так просто сделать", — сетует мужчина.
Выбор с протезом руки был невелик: либо косметическое изделие, не имеющее никакой функциональности, либо протез с крюком, которым можно делать простые бытовые дела.
"Но я плохо себе представлял, как это все будет в жизни. Это все остроумно, можно пошутить, что ты пират или, не знаю, капитан Флинт, но так жить полноценной жизнью в нашем обществе достаточно тяжело", — говорит Михаил.
Конечно, существует еще третий вариант: бионический протез, функциональный и повторяющий анатомию настоящей руки. Работает он следующим образом: специальные датчики в протезе считывают напряжение мышц конечности. Далее информация поступает в процессор протеза, и в зависимости от полученного сигнала процессор формирует команды и передает их в электрические двигатели, которые в свою очередь приводят в движение активные части протеза. Все это происходит в доли секунды. На скрипке с таким протезом, конечно, не поиграешь, но уверенно делать ежедневные бытовые дела - легко.
"Это протез с внешним источником энергии. То есть для выполнения какой-то работы используется внешний источник, и для пациента это облегчение. Потому что нужно просто давать правильные команды, а уже сам протез будет помогать выполнять определенные функции и работу. Любой протез – это дополнительные возможности для человека, у которого отсутствует конечность. А бионический – это дополнительные возможности для дополнительных возможностей", — объясняет Назар Багнюк.
"Это очень помогает справиться с отчаянием. Когда протезы удобны, тогда есть желание ими пользоваться, человек восстанавливает свои возможности, возвращается к полноценной жизни. Если протез не будет качественным, не будет доступным, мне кажется, что человек, сидя в четырех стенах, может впасть в депрессию", — считает десантник.
Но вариант с бионическим протезом не был украинской историей. До недавнего времени.
"Мы ехали мерять культеприемник на нижнюю конечность, и Назар, положив коробку мне на колено, сказал: "Это тебе подарок". Я говорю: "В смысле? Еще до Нового года далеко", — вспоминает Михаил.
"Семью хочу завести, уже давно пора думать в этом направлении"
Бионический протез для Михаила изготовил украинский стартап Esper Bionic.
"Для меня это восстановление каких-то возможностей утраченных. Буду закрываться в комнате на ночь, чтобы никто не украл, – шутит защитник. – Считаю, что мне повезло. Несмотря на все, я научусь полноценно пользоваться этой рукой. Мечты у меня сейчас – это путешествовать, хочу немного увидеть мир, однозначно буду заниматься спортом, вести активный образ жизни. И, конечно, семью завести хочу, уже давно пора думать в этом направлении".
По словам Назара Багнюка, Украина способна помогать травмированным людям обретать утраченную функциональность на уровне, не хуже чем за границей.
"Я надеюсь, что мы в ближайшее время применим знания, используем возможности и инструменты, технологии и оборудование для того, чтобы поднять уровень протезирования не только до европейского, а чтобы он был не ниже мирового", — резюмировал протезист.
Узнать больше о реабилитации воинов и пострадавших от войны в Украине можно в EnableMe Ukraine, а также получить консультации и поддержку экспертов в сообществе этой организации.
О том, что о реабилитации воинов, в том числе и психологической, следует думать уже сейчас, в интервью "Телеграфу" говорил известный военнослужащий Павел Вышебаба (позывной "Капеллан").