"Вопрос выживания наших солдат": Зеленский просит Германию о конкретной вещи

Поставки бронетехники Украине позволят сохранить жизни украинских солдат

Германия передает Украине определенное количество некоторых видов вооружений и военной техники, однако этого недостаточно, поскольку украинским войскам нужны также танки.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой газете-таблоиду Bild.

"Для нас боевые танки означают, что мы можем спасти больше жизней", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина благодарна Германии за военную и финансовую поддержку, но для победы в войне с россией ВСУ нужно больше вооружений.

"Бронетехника — это вопрос выживания, выживания наших солдат", — констатировал глава Украинского государства.

Он также призвал правительство Германии не отказывать в предоставлении Украине танков, апеллируя к тому, что США или другие страны пока не предоставили украине этот вид бронетехники, поскольку Федеративная Республика Германия является независимым государством.

Более того, добавил Зеленский, Германия является крупнейшей экономикой Европы, и она сама может подать хороший пример другим государствам.

Как сообщалось, ранее в Офисе президента Украины уже призывали западных партнеров, в частности Германию, наконец-то предоставить танки.

Вместе с тем на днях стало известно, что Словения передаст Украине 28 танков M-55S в обмен на 35 погрузчиков и пять автоцистерн, которые им передадут из Германии.