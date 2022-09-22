Повлияет ли решение путина на мобилизацию в Украине: в Офисе президента ответили

Михаил Подоляк сообщил, что командование российской армии перебрасывало военных в Украину все время

Новости о том, что российские власти объявили в стране-агрессоре "частичную мобилизацию" 300 тысяч граждан, вызвали в украинском обществе вопрос, будет ли Украина пополнять ряды Вооруженных сил новыми мобилизованными. На что в Офисе президента ответили, что сначала нужно посмотреть, смогут ли в РФ собрать такое количество желающих воевать в Украине.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире российского оппозиционного телеканала "Дождь".

По словам Подоляка, Украина на этом этапе имеет профессиональную армию с четкой структурой и размером. А вот сможет ли страна-агрессор собрать дополнительные силы, кроме уже собранных — на это нужно посмотреть. Советник главы ОП добавил, что российские власти и так последние 3 месяца перебрасывали на фронт новых военных, пополняя штат, но им это не помогло.

"На самом деле последние три месяца практически по всем направлениям РФ, просто об этом не сообщают широко, собирают все более или менее боеспособные части. Они даже частично выводят контингенты, которые стояли в странах ОДКБ. Забирают с корейского, тихоокеанского, африканского, сирийского направлений. Это все уже давно идет на войну, то есть это не только эти 240 тысяч, с которых начиналось вторжение, это гораздо большее количество людей. Это формирование первого, второго, третьего и четвертого корпусов, которые собирали в Краснодарском крае, мы в принципе это все видим. И постоянно растущее количество резервов давно велико", — заявил Михаил Подоляк.

Он добавил, что Вооруженные силы Украины уже давно поняли "математику войны", поэтому слишком сомнительно выглядит вероятность, что РФ за неделю соберет и оденет такое количество мобилизованных, чтобы перебросить их в Украину.

"Вопрос другой — сможет ли Россия одеть, научить, обмундировать и потом отправить на войну. Соберет ли она или в течение недели отправит в минимальном укомплектовании на фронт в виде живой силы, чтобы ее было просто много на каком-то направлении. Тогда в окопах будет сидеть не 100 человек, а 500. Они, по сути, подпишут себе контракт на смерть. Мы это понимаем", — отметил Подоляк, добавив, что контрактная российская армия сейчас не способна вести никаких активных боевых действий.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в указе российского президента о мобилизации нашли секретный пункт, который очень не понравится народу страны-агрессора.