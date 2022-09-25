"Бить их артиллерией, авиацией": генерал оценил ситуацию и перспективы ВСУ на Херсонском направлении

Рисковать жизнями украинских военных не стоит

Украинские военные продолжают выполнение боевых операций в Херсонской области, но про возвращение западной части региона говорить пока рано.

Такое мнение высказал сайту "OBOZREVATEL" бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко. Он отметил, что для этого необходимо еще больше навредить российским войскам.

Для возвращения территории нужно понижать военный потенциал группировки россиян на правом берегу Днепра, на Херсонском направлении. Пока эта цель не достигнута. "Мы ценим своих солдат, бросать их на многоэшелонованную оборону нецелесообразно", — отметил генерал-лейтенант.

Продолжать борьбу на Херсонском направлении необходимо атакуя россиян артиллерией и с помощью авиации, чтобы "бить их" и снизить потенциал. После этого — время оценки ситуации. По мнению Романенко, Генштаб выгадает время, чтобы удар по Херсонской группировке оккупантов был окончательным.

Согласно последним данным Генштаба ВСУ на южном направлении враг активно ведет обстрел и использует беспилотники для корректировки огня — известно о более чем 30 вылетах в сутки по состоянию на 25 сентября.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что боевые действия, согласно картам, ведутся на трех участках области. Также оккупантам противостоят и на Харьковщине, вдоль границы с Луганской областью. Враг атаковал в последние дни в Донецкой области, а Запорожская, включая областной центр, под сильными обстрелами.