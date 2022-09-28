ВСУ уничтожили российскую станцию "Житель": чем опасна эта военная техника

Подобная машина незаменимый элемент разведки противника

Украинские военнослужащие продолжают освобождать оккупированные территории, о чем свидетельствуют свежие карты боевых действий. При этом они не только обращают в бегство личный состав армии рф, но и уничтожают важную вражескую технику. Согласно информации Генштаба ВСУ, за последние сутки коллекцию металлолома на фронте пополнила автоматизированная станция помех "Житель", которая является одним из средств ведения радиоэлектронной борьбы.

"Телеграф" расскажет об этой технике более детально — специально для читателей озвучим ее главные задачи и характеристики, а также покажем ее снимки с разных ракурсов. Отметим, что "Жителей" россия применяет на войне с Украине минимум с 2016 года, но уничтоженных единиц такой техники на счету украинской армии не слишком много.

Что известно о "Жителе"?

Автоматизированная станция создания помех "Житель" имеет весьма говорящее название. Этот комплекс радиоэлектронной борьбы является одним из серьезнейших противников беспилотных аппаратов, ведь способен их выявлять, а также перехватывать и глушить сигналы управления. Первые версии Р-330Ж применялись россиянам еще во время Второй чеченской войны.

"Житель" во время работы "в поле"

Как мы уже упоминали, система, прежде всего, направленная, на выявление и дальнейший анализ работы БПЛА. Также она обеспечивает наличие помех в работе различных систем спутниковой связи, в том числе отрезая возможность использовать GPS и мобильную связь. С помощью "Жителя" россияне часто вычисляют координаты расположения источников радиоизлучений, что открывает местоположение некоторых центров управления противника.

Помимо этого с помощью такой техники можно создавать целые карты, в которые вносятся полученные разведданные, и вести связь с пунктом управления, передавая и получая необходимую информацию.

"Житель" способен работать как автономно, так и в совместно с другими схожими единицами техники. При чем Р-330Ж может быть как главной станцией, так и вспомогательной.

Главные характеристики станции

Эта российская техника работает в диапазоне от 100 до 2000 МГц, если проводит радиоразведку. Диапазон глушения сигнала немного меньше — от 800 до 1900 МГц. Работать система способна от дизель-генератора, аккумулятора или же промышленной электросети. Для нормального функционирования необходимо поддерживать напряжение от 220 до 380 В.

Так радиоэлектронный комплекс выставляют во время боевых действий

Очень часто "Житель" является транспортируемой техникой — ее могут закреплять на автомобилях "Урал" или "КамАЗ". Ее работу обеспечивает экипаж из четырех человек.

Отметим, что впервые Р-330Ж украинским военным удалось уничтожить весной 2016 года на временно оккупированном Донбассе. После этого в разные года было выявлено и ликвидировано еще несколько аналогичных установок. После полномасштабного вторжения рф в Украину первого уничтоженного "Жителя" обнаружили под Киевом. Еще двух единиц средств радиоэлектронной борьбы россияне лишились в мае и сентябре, о чем и отчитывался Генштаб ВСУ.

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