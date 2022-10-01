Укр

Водителям на заметку: что изменится в правилах нахождения за рулем с 1 октября

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
Водителям стоит позаботиться, чтобы аккумулятор авто выдержал не только поездку, но и постоянно включенные фары Новость обновлена 01 октября 2022, 10:30
Водителям стоит позаботиться, чтобы аккумулятор авто выдержал не только поездку, но и постоянно включенные фары

Изменения связаны с сокращением светлого времени суток, как это обычно и бывает в осенне-зимний период

Большинство ответственных водителей с наступлением осени уже позаботились о подготовке своих "железных лошадок" к осени. С приходом октября автолюбителей ждет еще одно (традиционное для Украины) нововведение — необходимость включать фары при выезде за пределы населенных пунктов.

Об этом напоминает пресс-служба Патрульной полиции Украины, пишет "Телеграф". Отметим, что в основном рекомендуют использовать дневные ходовые огни, а если они отсутствуют, то пользоваться ближним светом фар.

Это важное правило следует учитывать всем водителям, ведь оно будет действовать следующие семь месяцев, вплоть до 1 мая. Водителей просят включать фары потому, что в холодное время года световой день становится намного короче, а погодные условия все чаще портятся. Дожди, туманы и снегопады значительно ухудшают видимость во время дорожного движения.

"Именно поэтому важно обозначать перемещение авто включенными ходовыми огнями или дневным светом фар, — отмечают полицейские. — Так ваш автомобиль будет заметным для пешеходов и других участников дорожного движения".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда приходит время менять летнюю резину на зимнюю.

Также мы рассказывали водителям, как стоит правильно передвигаться по дороге во время осенних дождей.

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#Автомобиль #Фары #Правила #Водитель #ПДД