Безопасность за рулем: как вести себя на мокрой дороге во время осенних дождей

Из-за воды на дороге машина может на время полностью потерять контакт с асфальтом, предотвратить аварию в этот момент вполне возможно

Поскольку осенний сезон, согласно календарю, официально можно считать стартовавшим, водителям пора готовить свои машины к снижению температуры, ухудшению погоды и своевременной замене шин на зимние. А еще – вспомнить все нюансы вождения по мокрой дороге, ведь дожди, морось и туманы не за горами.

Как пишет блог "АвтоДор", на важность навыков контраварийного вождения в дождь указывают следующие факты:

сцепление с дорогой на влажном асфальте снижается на 25% по сравнению с сухим;

если асфальт не влажный, а мокрый, этот показатель падает на 50%;

тормозной путь на мокрой дороге увеличивается вдвое;

сильный дождь может существенно ограничивать обзор – от капель, делающих "картинку" размытой, до практически нулевой видимости в ливень;

в дождливую и ветреную погоду на дороге чаще появляются обломанные ветки и мусор;

едущие впереди машины брызгают грязью из-под колес, в том числе на ваше лобовое стекло;

управлять автомобилем на мокрой дороге объективно сложнее.

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Как подготовиться к поездке

Следовательно, водителям осенью обязательно нужно следить за прогнозом погоды и, по возможности, отказываться от поездки за рулем, если синоптики прогнозируют дождь. Особенно это касается новичков.

Если поездку отменить или перенести не удается, крайне важно еще до выезда проверить, чтобы окна авто были чистыми, а "дворники" и все световые приборы — исправными. Ближний свет нужно будет включить еще до старта. А вот использование противотуманных фар вызывает у специалистов разные мнения. Одни говорят, что они действительно делают машину более заметной для других водителей в условиях пониженной видимости, другие – что из-за дождя свет может ослепить других водителей. Поэтому использовать противотуманки следует с учетом текущей ситуации.

Что такое аквапланирование и в чем его опасность?

Грязь и лужи на дороге могут вызвать такое явление как аквапланирование (гидропланирование) – из-за слоя воды под колесами машина становится практически неуправляемой. Вспомните, как вы можете поскользнуться во время ходьбы по мокрому тротуару. Чувствуется это так, будто вы потеряли контакт подошвы с дорогой. С машиной все происходит точно так же, только опасность от аквапланирования транспортного средства гораздо выше. Если воды на асфальте столько, что протектор не справляется с ее отводом, колеса совсем на чуть-чуть, но отрываются от дороги и управляемость становится практически нулевой – чуть ли не любая попытка изменить скорость или направление движения приведет к тому, что машину закрутит или развернет. А это почти гарантированное ДТП. Самое опасное время с точки зрения возникновения этого коварного эффекта – сразу после начала дождя, когда грязь уже размокла, но ее еще не смыло с асфальта.

Если вы почувствовали, что началось аквапланирование:

ни в коем случае не тормозите;

отпустите газ и дайте машине замедлиться;

крепко держите руль двумя руками, но не поворачивайте его резко – только осторожно удерживайте нужный курс;

дождитесь, пока колеса снова сцепятся с дорогой.

Помимо эффекта аквапланирования лужи могут прятать под своей поверхностью немало неприятных сюрпризов – от посторонних предметов до провалов асфальта. Поэтому притормозить перед скоплением воды будет лучшим, самым мудрым решением в дождливую погоду.

Как безопасно управлять машиной в дождь

Если вам пришлось выехать в дождь, опытные водители советуют:

не превышать скоростной режим в 50 км/ч;

если машина плохо слушается – сбрасывать скорость еще больше;

держать дистанцию от других транспортных средств и тормозить заранее;

отказаться от использования круиз-контроля;

ни в коем случае не выезжать на дорогу, если у машины не работают дворники;

сохранять спокойствие, если авто перестало слушаться руля, не тормозить и не дергать руль – вскоре оно восстановит контакт с покрытием;

просушить тормозные колодки, если авто начало плохо тормозить, для этого нужно несколько раз слегка нажать на педаль тормоза – вода с колодок испарится сама;

помнить о пешеходах, которые могут убегать от дождя, теряя бдительность на дороге.

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Как сообщал "Телеграф", в сезон, когда растет риск аварийности, важно проверить наличие в багажнике всех необходимых на экстренный случай вещей – список можно найти здесь.