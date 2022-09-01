Безпека за кермом: як поводитись на мокрій дорозі під час осінніх дощів

Через воду на дорозі машина може на якийсь час повністю втратити контакт з асфальтом, запобігти аварії в цей момент цілком можливо

Оскільки осінній сезон, згідно з календарем, офіційно можна вважати початим, водіям пора готувати свої машини до зниження температури, погіршення погоди і вчасної заміни шин на зимові. А ще – пригадати усі нюанси водіння по мокрій дорозі, адже дощі, тумани та мряка не за горами.

Як пише блог "АвтоДор", на важливість навичок контраварійного водіння в дощ вказують такі факти:

зчеплення з дорогою на вологому асфальті знижується на 25% порівняно із сухим;

якщо асфальт не вологий, а мокрий, цей показник падає аж на 50%;

гальмівний шлях на мокрій дорозі збільшується удвічі;

сильний дощ може суттєво обмежувати огляд – від крапель, які роблять "картинку" розмитою, до практично нульової видимості у зливу;

у дощову і вітряну погоду на дорозі частіше з’являються обламані гілки та сміття;

машини, що їдуть попереду, бризкають брудом з-під коліс, в тому числі на ваше лобове скло;

керувати автомобілем на мокрій дорозі об’єктивно складніше.

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Як підготуватись до поїздки

Отже, водіям восени неодмінно треба стежити за прогнозом погоди і, за можливості, відмовлятись від поїздки за кермом, якщо синоптики прогнозують дощ. Особливо це стосується новачків.

Якщо ж поїздку скасувати чи перенести не вдається, вкрай важливо ще до виїзду перевірити, щоби вікна авто були чистими, а "двірники" і всі світлові прилади – справними. Ближнє світло потрібно буде увімкнути ще перед стартом. А от використання протитуманних фар викликає у фахівців різні думки. Одні кажуть, що вони справді роблять машину помітнішою для інших водіїв в умовах зниженої видимості, інші – що через дощ світло може засліпити інших водіїв. Тому використовувати протитуманки треба з урахуванням поточної ситуації.

Що таке аквапланування і в чому його небезпека?

Бруд і калюжі на дорозі можуть викликати таке явище, як аквапланування (гідропланування) – через шар води під колесами машина стає практично некерованою. Згадайте, як ви часом можете послизнутись під час ходьби мокрим тротуаром. Відчувається це так, наче ви втратили контакт підошви з дорогою. З машиною все відбувається точно так само, тільки небезпека від аквапланування транспортного засобу куди вища. Якщо води на асфальті стільки, що протектор не справляється з її відведенням, колеса зовсім на трохи, але відриваються від дороги і керованість стає практично нульовою – мало не будь-яка спроба змінити швидкість чи напрям руху призведе до того, що машину закрутить чи розверне. А це майже гарантоване ДТП. Найнебезпечніший час з точки зору виникнення цього підступного ефекту – одразу після початку дощу, коли бруд уже розмок, але його ще не змило з асфальту.

Якщо ви відчули, що почалося аквапланування:

в жодному разі не гальмуйте;

відпустіть газ і дайте машині сповільнитись самій;

міцно тримайте кермо двома руками, але не повертайте його різко – лише обережно утримуйте потрібний курс;

дочекайтесь, доки колеса знов зчепляться з дорогою.

Окрім ефекту аквапланування калюжі можуть ховати під своєю поверхнею чимало неприємних сюрпризів – від сторонніх предметів до провалів асфальту. Тому пригальмувати перед скупченням води буде найкращим, наймудрішим рішенням у дощову погоду.

Як безпечно кермувати машиною в дощ

Якщо вам довелось виїхати в дощ, досвідчені водії радять:

не перевищувати швидкісний режим у 50 км/год;

якщо машина погано слухається – скидати швидкість ще більше;

тримати дистанцію від інших транспортних засобів і гальмувати заздалегідь;

відмовитись від використання круїз-контролю;

в жодному разі не виїжджати на дорогу, якщо у машини не працюють двірники;

зберігати спокій, якщо авто перестало слухатись керма, не гальмувати і не смикати кермо – незабаром воно відновить свій контакт із покриттям;

просушити гальмівні колодки, якщо авто почало погано гальмувати, для цього треба кілька разів злегка натиснути на педаль гальма – вода з колодок випарується сама;

пам’ятати про пішоходів, які можуть тікати від дощу, втрачаючи пильність на дорозі.

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Як повідомляв "Телеграф", у сезон, коли зростає ризик аварійності, важливо перевірити наявність у багажнику всіх необхідних на екстрений випадок речей – список можна знайти тут.