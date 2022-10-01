Водіям на замітку: що зміниться у правилах перебування за кермом із 1 жовтня

Зміни пов’язані зі скороченням світлого часу доби, як це зазвичай і буває в осінньо-зимовий період

Більшість відповідальних водіїв із настанням осені вже подбали про підготовку своїх "залізних коней" до осені. З приходом жовтня на автолюбителів чекає ще одне (традиційне для України) нововведення — необхідність вмикати фари при виїзді за межі населених пунктів.

Про це нагадує пресслужба Патрульної поліції України, пише "Телеграф". Зазначимо, що в основному рекомендують використовувати денні ходові вогні, а якщо вони відсутні, то застосовувати фари ближнього світла.

Це важливе правило слід враховувати всім водіям, адже воно діятиме наступні сім місяців, аж до 1 травня. Водіїв просять вмикати фари тому, що в холодну пору року світловий день стає набагато коротшим, а погодні умови все частіше псуються. Дощі, тумани та снігопади значно погіршують видимість під час дорожнього руху.

"Саме тому важливо позначати переміщення авто увімкненими ходовими вогнями або денним світлом фар, — зазначають поліцейські. — Так ваш автомобіль буде помітним для пішоходів та інших учасників дорожнього руху".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли настав час міняти літню гуму на зимову.

Також ми розповідали водіям, як варто правильно пересуватися дорогою під час осінніх дощів.