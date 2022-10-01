"Мир котлов" открывает филию: в сети шутят об освобождении Лимана

В сети радуются новостям о котле для россиян в Лимане

Украинские военные в субботу, 1 октября, сообщили о том, что подразделения ВСУ уже вошли в окруженный Лиман (Донецкая область) и приступили к его зачистке от остатков оккупационной армии.

Учитывая стратегическое значение города для дальнейшего освобождения Луганской и Донецкой областей, пользователи сети не могли оставить это событие без внимания.

В частности по сети уже прокатилась волна шуток, о том, что Лиман установил рекорд по наименьшему времени "пребывания в составе рф", подразумевая недавний и не признанный никем "референдум" об аннексии россией четырех украинских областей.

Стоит отметить, что пошутить решило и Министерство обороны Украины, которое поблагодарило российское командование за успешное передислоцирование оккупационных войск "в мешки для трупов".

Кроме того, в сети уже начали делать многочисленные мемы по этому поводу.

Напомним, украинские власти сообщали о полном окружении Лимана 1 октября. В "котле" оказались тысячи оккупантов. В Институте изучения войны в субботу заявили, что Лиман будет освобожден в течении ближайших 3 суток.