Почему Запад тормозит с поставкой Украине ПВО: политолог назвал серьезные причины

Политолог Владимир Фесенко рассказал "Телеграфу" о нескольких технических препятствиях

Реакция Запада на массированные ракетные обстрелы по Украине была быстрой, и речь идет не только об очередных дипломатических заявлениях с "беспокойством". Сейчас можно говорить и о более практичных вещах в контексте военной помощи Киеву в противодействии россии.

Об этом "Телеграфу" рассказал политолог Владимир Фесенко.

"Давайте не играть в наши традиционные эмоциональные реакции! Сейчас речь идет не об очередном "беспокойстве", и после 24 февраля нет уже очередных беспокойств (со стороны Запада, — Авт.). Есть поставки оружия. Даже Германия, которая нам не поставляла никакого летального оружия (это было табу), начала поставлять его Украине. Даже отдельные образцы тяжелого оружия, хотя и ограничено. Да, нам нужно больше оружия, но тем не менее кардинально поменялась поддержка Запада. Поэтому давайте не говорить "об очередном беспокойстве". Это не отвечает действительности. Сейчас реакция была почти немедленной", — отмечает эксперт.

Он обратил внимание, что в частности, вчера состоялись переговоры президента Украины Владимира Зеленского почти со всеми ведущими западными лидерами, в том числе с президентом США Джо Байденом и с канцлером ФРГ Олафом Шольцом, который сейчас возглавляет "Большую семерку".

"И как раз договорились о том, что G7 должен собраться и вместе с украинским президентом проговорить, какой должна быть реакция. Главное, о чем шла речь и о чем сразу после этих событий заявили в разных западных странах: увеличение поставок оружия Украине и усиление поддержки. Не только речь идет о дипломатической реакции, но в частности (это приоритет №1) — ускорение и увеличение поставок систем ПВО… Мы же хотим все и немедленно, и понятно почему, но кроме чисто политических и дипломатических различных факторов (они разные, их немало и они тоже работают) есть и технические, а также логистические проблемы со снабжением оружия", — говорит политолог.

Он объясняет, что не стоит думать о том, что на Западе безграничные арсеналы оружия, "нет, сейчас Запад к величайшему сожалению после завершения Холодной войны резко сократил свой военно-промышленный комплекс".

"Они даже сейчас для себя не могут быстро восстановить пополнение арсеналов. Значительная часть их арсеналов сейчас уменьшилась как раз поставками оружия для Украины. Но ведь они думают и о себе, о своих потребностях безопасности. Поэтому сегодня главная проблема — надо фактически удовлетворять сейчас потребности Украины путем изготовления нового оружия. Или новое оружие будет производиться для самих западных стран, а действующие образцы будут отправляться на нужды Украины. Такая стратегия в некоторых странах работает. Но и здесь даже есть свои технические и логистические проблемы для быстрого снабжения необходимого вооружения. Однако решение об этом принято и думаю, что сейчас произошедшее (ракетная эскалация, — Авт.) усилит поддержку Украины, в том числе военно-техническую", — прогнозирует Фесенко.

Как ранее сообщал "Телеграф", утром 11 октября россия атаковала еще одну ТЭС — на этот раз в Винницкой области. Использовали дроны-камикадзе. В СНБО считают, что у россии проблемы с количеством ракет и устроить Украине постоянный ракетный террор их не хватит.