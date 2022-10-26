путин уже проигрывает: генсек НАТО спрогнозировал, что будет дальше

При этом в Альянсе говорят, что украинские войска становятся все крепче

Российские войска, ворвавшиеся в Украину по приказу кровавого диктатора владимира путина, уже проигрывают на поле боя, в то время как украинские силы укрепляют свои позиции.

Как передает CNN, об этом заявил генсек Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг во время брифинга в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

"Президент путин терпит поражение на поле боя. Он отвечает неизбирательными нападениями на украинские города, мирных жителей и объекты критической инфраструктуры, а также опасной ядерной риторикой", — заявил Столтенберг.

При этом он добавил, что Вооруженные силы Украины с каждым днем укрепляются и становятся лучше обеспеченными. По мнению Столтенберга, успех Украины на поле боя существенно повлияет на позицию нашей страны в переговорах со страной-агрессором, если таковые состоятся.

При этом генсек НАТО подчеркнул, что заявление Кремля о подготовке Украины к применению так называемой "грязной бомбы" не соответствует действительности, а российские власти на фоне успехов ВСУ все чаще прибегают к "ядерному шантажу", чтобы запугать мировое сообщество.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, по мнению эксперта из США Бруно Лете, украинские военные уже к концу этого года отобьют у россиян еще больше своих территорий, ведь российская армия так и не сделала выводов из собственных ошибок.