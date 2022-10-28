Вместо лампочек и фонариков. Как в квартире создать систему автономного освещения

Мы собрали для вас магические световые трюки на любой кошелек.

Романтические вечера при свечах стали обычным делом благодаря постоянным атакам россиян на критическую инфраструктуру. Хотя свечи смотрятся красиво, полностью проблему с освещением они не решают и быстро заканчиваются. Да и с налобным фонарем ходить по квартире тоже не очень удобно. Вместо этого можно оборудовать дома систему автономного освещения – спектр решений ограничивается только вашим воображением, вдохновением на проведение таких работ и кошельком.

Солнечные панели на балконе

Одним из распространенных способов является солнечный свет. Есть два варианта: солнечные фонари и панели. Первый вариант более хлопотный, потому что фонарики нужно ежедневно выставлять на улицу, чтобы зарядить, надеяться на солнечный свет.

Солнечные панели на балконе

Вторым вариантом является установка на балконе (или на крыше балкона, если вы проживаете на последнем этаже) или внешнем блоке кондиционера нескольких панелей под углом. Установить панели на общей крыше дома сложнее и нужно согласие ОСМД на аренду.

Для потребителя такой тип освещения не требует специального обслуживания. Каждый модуль окупит себя за период службы, производит в 10-20 раз больше энергии, чем нужно для его окупаемости. Для современных солнечных батарей не требуется прямых лучей солнца, ведь они улавливают энергию даже в пасмурную погоду и при недостаточном освещении.

Однако самих панелей недостаточно, требуются еще контроллер заряда, аккумулятор, инвертор. Для этого лучше покупать готовые комплекты со всеми составляющими. К примеру, некоторые панели продаются уже со встроенными инверторами, превращающими постоянный ток в переменный.

Собственная электростанция

Это сверхсложный вариант, потому что нужно разобраться, как работает вся система и собрать ее собственноручно. Здесь нужно, как в случае с солнечной электростанцией, вместо солнечных панелей подключить зарядку к общей сети, передает AIN.ua.

Для построения такой системы нужно купить аккумуляторы, инвертор и систему заряда, уметь все это настраивать и выделить место для хранения данной системы.

Еще одним вариантом в стиле "сделай сам" является покупка светодиодной ленты и подключение ее к аккумулятору. Освещение достаточно яркое: при нем можно читать.

Магические световые трюки по низкой цене

Изобретательность высочайшего уровня можно найти в блогах. Так, например, американка Сара в блоге "Thrifty Decor Chick" показала, как можно разместить фонарик внутри бра любого светильника: торшера, настенной или настольной лампы.

Просто купите набор из нескольких фонариков-шайб (желательно с пультом и таймером) и установите на месте обычной лампочки на постоянной основе. Так вы будете также экономить на электроэнергии, разгрузите сети. Само решение выглядит достаточно эстетично:

Фонарики на батарейках можно прикрепить к светильнику.

Первый вариант крепления: вам нужны адаптеры, чтобы облегчить замену или зарядку батареек, отрезать дюбель, прикрепить нижнюю часть шайбы к устройству. Эта опция позволяет легко вкручивать и выкручивать фонарь, как лампочку.

Как прикрепить светодиодный фонарь к светильнику

Трюк с креплением номер два в блоге Nesting with Grace нуждается в проводе. Проволоку обмотайте вокруг разъема, куда обычно устанавливается лампочка (до того, как бра будут на стене). Через отверстия проплетите заднюю часть фонарика, затем подсоедините переднюю часть (с батарейками) к задней части фонарика. Когда приходит время поменять батарейки, верхняя часть просто снимается.

Способ крепления с помощью проволоки

Другим вариантом является использование магнитов на задней фонарочной панели, если абажур железный. Если ваше бра достаточно большое, вы можете оставить там и лампочку, и фонарь.

Переносные лампы на аккумуляторах

Если вам лень возиться с фонариками, то подумайте о том, чтобы приобрести готовую аккумуляторную настольную лампу. Это решение будет стоить немного дороже. К примеру, эта выполнена в скандинавском стиле, работает от аккумуляторной батареи и имеет элементы управления жестами, можно контролировать яркость и цвет света.

Аккумуляторная лампа

Также можно приобрести беспроводной светильник для картин на батарейках, благодаря которому освещение будет выглядеть профессионально. Для зоны у зеркала в спальне или в туалете идеально подойдут портативные лампочки для профессионального макияжа (такой светильник стоит около 200 грн).

Светильники на батарейках могут создать эффект профессионального освещения

Кроме того, решить проблему с освещением в коридоре можно благодаря беспроводным фонарикам на батарейках с датчиками движения. Вы можете установить их в любом месте, и они будут выполнять свою работу, когда вы или ваши гости проходите мимо.

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