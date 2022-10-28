Замість лампочок і ліхтариків. Як у квартирі створити систему автономного освітлення

Ми зібрали для вас магічні світлові трюки на будь-який гаманець

Романтичні вечори при свічках стали звичною справою завдяки постійним атакам росіян на критичну інфраструктуру. Хоча свічки виглядають красиво, повністю проблему з освітленням вони не вирішують і швидко закінчуються. Та й з налобним ліхтариком ходити по квартирі теж не дуже зручно. Замість цього можна обладнати вдома систему автономного освітлення — спектр рішень обмежується лише вашою уявою, натхненням на проведення таких робіт та гаманцем.

Сонячні панелі на балконі

Одним із поширених способів є сонячне світло. Є два варіанти: сонячні ліхтарі та панелі. Перший варіант більш клопіткий, бо ліхтарики треба щодня виставляти на вулицю, щоб зарядити, сподіватися на сонячне світло.

Сонячні панелі на балконі

Другим варіантом є встановлення на балконі (або на даху балкона, якщо ви мешкаєте на останньому поверсі), чи зовнішньому блоці кондиціонера декількох панелей під кутом. Встановити панелі на спільному даху будинку складніше і треба згода ОСББ на оренду.

Для споживача такий тип освітлення не потребує спеціального обслуговування. Кожен модуль окупить себе за період служби, виробляє в 10-20 разів більше енергії, ніж необхідно для його окупності. Для сучасних сонячних батарей не потрібно прямих променів сонця, адже вони вловлюють енергію навіть у похмуру погоду і за недостатнього освітлення.

Однак самих панелей недостатньо, потрібні ще контролер заряду, акумулятор, інвертор. Для цього краще купляти вже готові комплекти з усіма складовими. Наприклад, деякі панелі продаються вже з вбудованими інверторами, що перетворюють постійний струм у змінний.

Власна електростанція

Це надскладний варіант, бо потрібно розібратися як працює вся система й зібрати її власноруч. Тут потрібно як у випадку із сонячною електростанцією замість сонячних панелей підключити зарядку від загальної мережі, передає AIN.ua.

Для побудови такої системи потрібно купити акумулятори, інвертор та систему заряду, вміти це все налаштовувати та місце для зберігання такої системи.

Ще одним варіантом у стилі "зроби сам" є купити світлодіодну стрічку і підлючити її до акумулятора. Освітлення досить яскраве: при ньому можна читати.

Магічні світлові трюки за низьку ціну

Винахідливість найвищого рівня можна знайти у блогах. Так, наприклад, американка Сара у блозі "Thrifty Decor Chick" показала, як можна розмістити ліхтарик всередині бра будь-якого світильника: торшера, настінної чи настільної лампи.

Просто купіть набір з декількох ліхтариків-шайб (бажано з пультом і таймером) та встановіть на місці звичайної лампочки на постійній основі. Так ви будете також заощаджувати на електроенергії, розвантажите мережі. Саме рішення виглядає досить естетично:

Ліхтарики на батарейках можна прикріпити до світильника

Перший варіант кріплення: вам потрібні адаптери, щоб полегшити заміну або зарядку батарей, відрізати дюбель, прикріпити нижню частину шайби до пристрою. Ця опція дозволяє дуже легко вкручувати та викручувати ліхтар, як лампочку.

Як прикріпити світлодіодний ліхтар до світильника

Трюк з кріпленням номер два у блозі Nesting with Grace потребує дроту і ліхтарика-шайби. Дріт обмотайте навколо роз’єму лампочки, куди зазвичай встановлюється лампочка (до того, як бра будуть на стіні). Через отвори проплетіть задню частину ліхтарика, потім приєднайте передню частину (з батарейками) до задньої частини ліхтарика. Коли приходить час міняти батарейки, верхня частина легко знімається.

Спосіб кріплення за допомогою дроту

Іншим варіантом є використання магнітів на задній панелі ліхтарика, якщо абажур залізний. Якщо ваше бра достатньо велике, ви можете залишити там і лампочку, і ліхтар.

Переносні лампи на акумуляторах

Якщо вам ліньки возитися з ліхтариками, то подумайте про те, щоб придбати готову акумуляторну настільну лампу. Це рішення буде коштувати трохи дорожче. Наприклад, ця виконана у скандинавському стилі, працює від акумуляторної батареї та має елементи управління жестами, можна контролювати яскравість і колір світла.

Акумуляторна лампа

Також можна придбати бездротовий світильник для картин на батарейках, завдяки якому освітлення виглядатиме професійно. Для зони біля дзеркала у спальні чи у вбиральні ідеально підійдуть портативні лампочки для професійного макіяжу (такий світильник коштує близько 200 грн).

Світильники на батарейках можуть створити ефект професійного освітлення

Окрім цього, розв'язати проблему з освітленням у коридорі можна завдяки бездротовим ліхтарикам на батарейках з датчиками руху. Ви можете встановити їх у будь-якому місці, і вони виконуватимуть свою роботу, коли ви або ваші гості проходите повз.

Раніше "Телеграф" розповідав, як організувати резервне живлення дому завдяки генераторам на пальному та портативним зарядним станціям (працюють як потужний павербанк).