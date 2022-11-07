Битва за Херсон: сможет ли деоккупация города изменить ход войны

Эксперт-международник Григорий Перепелица рассказал "Телеграфу", как некоторые страны до сих пор стремятся спасти путина

Часть международных игроков действительно размышляет о возможности переговоров Украины с кремлем после деоккупации Херсона украинскими Вооруженными Силами. Потому что в противном случае диктатор рф путин будет шантажировать Киев и настаивать на тех же ультиматумах, что и в начале войны. Так что садиться с ним за стол переговоров сегодня не имеет никакого смысла.

Такое мнение "Телеграфу" высказал директор Института внешнеполитических исследований, конфликтолог-международник Григорий Перепелица, комментируя соответствующую публикацию издания La Repubblica.

Отметим, газета написала, что якобы НАТО и США не исключают варианта мирных переговоров относительно войны в Украине в случае, если Киев освободит Херсон.

"Это такой light-вариант. Ведь мы знаем, что уже и Джо Байден подавал сигналы Зеленскому, чтобы тот показал договороспособность с россией. Хотя бы такую, декларативную. Мы также знаем, что в то же время Си Цзиньпин настаивает на том, чтобы начать переговоры о мире. И многие другие международные игроки в этом заинтересованы. Некоторые это делают, пытаясь спасти путина из этой беды (потерь в войне в Украине, — Авт.). Поскольку очевидно, что даже эти мобилизованные (310 тысяч, как об этом заявляют официальные каналы россии) остановили наше контрнаступление. Однако из-за безумных потерь, которые они несут, это ненадолго. Такую ситуацию понимают все аналитики, а также российское командование. Поэтому путину прежде всего и нужна передышка. По этой причине, да, часть международного сообщества действительно в преддверии зимы, энергетического голода и др. заинтересована, чтобы поскорее закрыть украинский вопрос", — отмечает эксперт.

Он напомнил, что сегодня президент Украины не идет на переговоры с кремлем, ведь глава украинского государства четко очерчивал красные линии, что "после фейкового референдума и присоединения к россии территорий оккупированных четырех областей Украины никаких переговоров с путиным быть не может".

"Думаю, что Зеленский придерживается своей позиции, потому что возникает вопрос: "А что будет на этих переговорах (до освобождения Херсона, — ред.)?". А на них будет то же, что и раньше. То есть Украине и НАТО повторят ультиматум путина. Об этом также и песков официально заявлял. Но таких переговоров не будет. Другими словами, сегодня есть много желающих получить дивиденды от переговоров Украины и россии. Вот и появилась такая либеральная идея или легкий намек, что, мол, давайте подождем, чтобы все-таки и Украина какие-то бонусы имела от этих переговоров. Хотя бы какие-нибудь. Ведь какой смысл собраться, чтобы потом Украина получила тот же ультиматум образца 24 февраля?!", — отмечает Перепелица.

Следовательно, как добавил международник, в отечественном политикуме и обществе есть понимание, что Украина и ВСУ не могут останавливаться, так как в россии "сохраняются огромные ресурсы".

"Просто она пока не способна их мобилизовать. Так как для россии существует проблема с дефицитом времени. Мотивация (на Западе, — ред.) по поводу переговоров Киева и рф конечно есть. Но никаких переговоров не будет. Думаю, Зеленский сдержит свое слово, что до окончательного освобождения всех наших территорий никаких переговоров с путиным не будет", — говорит он.

Как сообщалось, недавно глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов озвучивал четкий срок освобождения Херсона. По его прогнозам, освобождение города может произойти до конца текущего года. Однако Буданов подчеркивал, что бои за Херсон будут тяжелыми и кровавыми.

Ранее военный эксперт Александр Мусиенко объяснял "Телеграфу", почему оккупанты в Херсоне наверняка готовят для ВСУ ловушки.