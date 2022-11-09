В сети пишут о разбитой колонне россиян в Снигиревке: где это и правда ли ВСУ перешли в наступление

Что происходит на юге Украины

В сети появились слухи о том, что украинские войска начали новое масштабное контрнаступление на Херсонском направлении.

Изначально в российских пропагандистских телеграм-каналах появилась информация о том, что якобы ВСУ начали движение в направлении Снигиревки (Николаевская область), а потом пару намеков сделал и глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По некоторой информации, в сторону города была направлена большая колонна российских войск, однако вследствие работы украинских защитников, она была полностью уничтожена.

После этого глава Николаевской ОГА Виталий Ким обнародовал в своем телеграм-канале пару постов. В первом из них он написал лишь одну букву "С", а во втором поинтересовался ситуацией на Каховской ГЭС, которая расположена в Новой Каховке. По его словам, он "не понимает, но надеется".

Никаких официальных комментариев украинская сторона пока не делала.

Напомним, последние действия россиян могут намекать на то, что они готовятся к отступлению из правого берега Днепра. При этом в самом Херсоне они уже оставили здание ОГА, предварительно забрав оттуда все ценное.

Впрочем, эксперты расходятся в оценке того, что именно хотят сделать россияне, так как есть признаки и того, что они готовят позиции к городским боям. Кроме того, подобная демонстративность их действий наводила на мысли о том, что там готовят ловушку для ВСУ.