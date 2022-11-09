У мережі пишуть про розбиту колону росіян у Снігурівці: де це і правда чи ЗСУ перейшли в наступ

Що відбувається на півдні України

У мережі з’явилися чутки про те, що українські війська розпочали новий масштабний контрнаступ на Херсонському напрямку.

Спочатку в російських пропагандистських телеграм-каналах з’явилася інформація про те, що нібито ЗСУ почали рух у напрямку Снігурівки (Миколаївська область), а потім кілька натяків зробив і голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За деякою інформацією, у бік міста було направлено велику колону російських військ, проте внаслідок роботи українських захисників, вона була повністю знищена.

Після цього голова Миколаївської ОВА Віталій Кім оприлюднив у своєму телеграм-каналі кілька постів. У першому з них він написав лише одну літеру "С", а у другому поцікавився ситуацією на Каховській ГЕС, яка розташована у Новій Каховці. За його словами, він "не розуміє, але сподівається".

Жодних офіційних коментарів українська сторона поки що не робила.

Нагадаємо, останні дії росіян можуть натякати на те, що вони готуються до відступу з правого берега Дніпра. При цьому в самому Херсоні вони вже залишили будівлю ОДА, попередньо забравши звідти все цінне.

Втім, експерти розходяться в оцінці того, що саме хочуть зробити росіяни, оскільки є ознаки й того, що вони готують позиції до міських боїв. Крім того, подібна демонстративність їхніх дій наводила на думку про те, що там готують пастку для ЗСУ.