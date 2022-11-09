Представитель так называемой "новой власти" псевдореспублики погиб на боевом посту

На Донбассе "жест доброй воли" совершил депутат так называемого "народного совета "днр" и по совместительству командир взвода михаил жуков. Указанное лицо было ликвидировано время выполнения боевого задания.

Соответствующую информацию в среду, 9 ноября, в своем телеграмм-канале сообщил главарь боевиков на Донбассе, террорист денис пушилин, отметив, что знал "демилитаризованного" политика во время совместной работы в так называемом "парламенте" псевдореспублики.

По словам главаря террористического квазигосударственного образования "днр", жуков погиб на боевом посту.

"Всегда спокойный, рассудительный, скромный парень, который с первых дней украинской агрессии на земле Донбасса ушел защищать мирных жителей. Он не стремился к должностям, а депутатом стал потому, что надо. Никогда не боялся ответственности, не убежал от нее. Всегда делал то, что есть. Так и погиб: на боевом посту, делая свой тяжелый мужской труд", — написал пушилин, выразив соболезнования семье и коллегам погибшего.

Ранее "Телеграф" сообщал, что под оккупированным россиянами Донецком нашел свою смерть фанат московского ЦСКА Максим Шманин, который добровольцем отправился воевать в Украину на стороне агрессора.

Также напомним, как в Херсонской области ликвидировали бывшего украинского нардепа "Слуги народа" Алексея Ковалева, который после начала российского вторжения перешел на сторону россиян.