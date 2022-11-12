Украина готовится к новому наступлению: командир рассказал, чего ждать от ВСУ в ближайшее время

Киев готовится бросить мощный вызов москве на поле боя

Украина четко дает понять, что, несмотря на тяжесть и неблагоприятные погодные условия, она не планирует останавливаться и будет продолжать свое мощное контрнаступление. Что касается каких-либо разговоров о затишье, то они не соответствуют действительности.

Как пишет издание The New York Times, соответствующую информацию озвучил командир противотанкового подразделения, обороняющего боевой город Бахмут Андрей Михейченко. По его словам, с каждым днем, с каждой украинской победой возникает все большее количество намеков от войск на местах и близких к ним добровольцев, что Вооруженные украинские силы готовятся к новому сухопутному наступлению на юг через Запорожскую область в сторону Мелитополя, таким образом бросая вызов россии, удерживающая всю южную территорию.

"Думаю, будут контратаки и на других направлениях, чтобы противник не успел опрокинуть резервы и заблокировать удары", — рассказал он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что глава Пентагона Ллойд Остин убежден, что ВСУ по силам деоккупировать все территории Херсонской области. Министр обороны США дал очень оптимистичный прогноз относительно дальнейшего контрнаступления.

Также напомним, почему наступление ВСУ в Луганской области приостановилось.