Россияне могут опять пойти в наступление на Харьковщине (карта)

На линии Сватово-Кременная продолжаются ожесточенные бои, в которых россияне получают "на орехи"

Российские оккупанты на Луганщине "подкрепились" новыми солдатами, в частности после того, как российские войска отступили за Днепр на Херсонщине, и часть военных рф были передислоцированы на другие направления. Оккупанты в ближайшие дни могут атаковать в сторону Заречного и Лимана.

Как отмечает военный обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление" и полковник Вооруженных сил Украины Константин Машовец, россияне хотят нейтрализовать группировку ВСУ, которая действует северо-западнее Кременной. Украинские силы угрожают россиянам на этом направлении. "Скорее всего, в ближайшие дни или через несколько дней противник явно попытается путем массированного наступления "перевернуть" ситуацию на Сватовском направлении и в районе Кременной", — отмечает эксперт.

Машовец сообщает, что враг может контратаковать в сторону Торского — Заречного, Макеевки — Невского, чтобы попытаться провести линию фронта снова по реке Жеребец, после того как ВСУ ее форсировали. Эксперт считает, что атака будет по обоим направлениям.

Направления вероятной атаки россиян

Вероятными планами врага Машовец называет масштабное наступление россиян на Лиман и Боровую, с желанием вернуться к реке Оскол. На это направление враг стянул силы и технику на Новоайдар, Северодонецк, Сватово, Краснореченское, включая десантные дивизии.

Амбициозная цель вероятного наступления россиян

Территория Харьковщины постоянно подвергается обстрелам ракетами и артиллерией. Атаки уносят жизни мирных граждан. Ранее "Телеграф" сообщал, что согласно картам боевых действий, россияне пытаются захватить Донецкую область и атакуют на Бахмутском и Авдеевском направлении. Они пытаются отрезать Марьинку.