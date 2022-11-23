Враг пытается отрезать Марьинку: актуальные карты боев в Украине

Оккупанты продолжают укреплять оборону на разных направлениях

Российские оккупанты продолжают атаковать на Донеччине в районе Бахмута и Авдеевки. В западной части Донецкой области и в восточной части Запорожской они могут укреплять позиции.

Как сообщается в отчете Института изучения войны, продолжается контрнаступление ВСУ на Луганщине в районе Сватово-Кременная. Накануне отмечалось, что плохая погода замедляет врага.

В Крыму наблюдается беспокойство среди оккупантов. Аналитики считают, что причина — удары по логистике на полуострове и военные операции на Кинбурнской косе.

Карта военных действий в Украине

Восток Украины

Констрнаступление ВСУ продолжается. Бои идут в районе Новоселовского, Стельмаховки, Краснопоповки. Враг ведет обстрелы. Оккупанты атакуют в районе Белогоровки западнее Лисичанска и в районе Верхнекаменки.

Карта боев на северо-востоке Украины

В Донецкой области продолжается наступление оккупантов на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Идут ожесточенные бои за ряд населенных пунктов. Усиливаются обстрелы, россияне списывают свое медленное продвижение на ландшафт. Марьинка подвергается авиаударам, сообщается, что оккупанты могли перерезать часть дорого снабжения в город.

Враг обороняет захваченные рубежи на западе Донецкой области. Часть аналитиков считает, российские войска могут ждать более сухой погоды, чтобы возобновить наступательные операции в направлениях Гуляйполя, Угледара и Марьинки.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Враг продолжает готовиться к обороне и возводить укрепления в Херсонской области южнее Днепра. Силы обороны Украины продолжают проводить операции на Кинбурнской косе, но она все еще захвачена оккупантами. Бои на косе заставили напрячься оккупационное правительство Крыма на фоне ударов по российским линиям снабжения на полуострове. Сообщается, что могла быть объявлена эвакуация из Армянска, часть источников заявляет что это учения.

Карта боевых действий на юге Украины

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Запорожская область регулярно подвергается обстрелам со стороны россиян. Они целятся в гражданские объекты. Так накануне попали в пункт выдачи гуманитарной помощи. В ночь на 23 ноября оккупанты разрушили родильный дом, убив новорожденного.