Украинцы, почему вы не выходите на протесты? Российский план с блэкаутом и ракетным террором метко высмеяли в сети

Жалкие потуги кремля вызвать недовольство украинцев приводят к обратному эффекту

Нанося удары по объектам критической инфраструктуры, русский враг наверняка надеется вызвать недовольство среди украинцев и на то, что определенная доля дискомфорта и лишений выведут на улицу тысячи недовольных граждан, требующих от властей начать переговоры с противником.

О том, как, скорее всего, строят свои предположения в рф, показал на странице в социальной сети соучредитель общественной организации "Демократична сокира" Виктор Трегубов.

В воображаемом (а, возможно, и подслушанном) разговоре один из собеседников, представляющий точку зрения страны-агрессора, удивляется, почему украинцы не выходят на протесты из-за отсутствия света, воды и тепла.

"Они уже прямо текстом нам говорят. Ну, объясняют, что обстреливают электростанции, чтобы мы требовали нашего президента капитуляцию. И лукашенко как раз сказал, что это Зеленский виноват", — пишут украинцы в комментариях.

Кроме того, жалкие потуги путинских пропагандистов вызывают только смех.

"Они смешные. Естественно, надеются на то, что украинцы выйдут на площади только потому, что нет света. Кто-то в рф много денег украл на прогнозах поведения украинцев", — предполагает автор одного из комментариев.

"Лучше не скажешь. Браво!", "В точку!", "Это еще мягко сказано", — пишут пользователи сети.

Очевидно, россиянам невдомек, что каждый обстрел делает украинцев только злее и решительнее, и если кто-то в руководстве страны начнет даже намекать на сдачу интересов Украины в обмен на сытую и комфортную обстановку, его сразу же снесет волна народного гнева.

В целом же россия, похоже, не делает никаких выводов из собственной истории, а также истории обожаемого кремлевским фюрером СССР. В начале 90-х годов советская империя попыталась задушить "энергетической удавкой" Литву, которая заявила о решении стать независимым государством. Тогда все закончилось распадом Союза. Очень хочется надеяться, что история с "энергетическим шантажом 2.0" приведет к распаду самой рф.