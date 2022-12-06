В Харькове машинист месяц не уходил с работы, чтобы обеспечить людей водой

На протяжении месяца мужчина практически не спал

Во время полномасштабной войны в Украине героические поступки совершают, как военные, так и мирные граждане. Одним из таких поступков является история машиниста Андрея Сёмака из Харькова, который провел целый месяц на работе, чтобы обеспечивать подачу воды на важные объекты.

Как пишет издание "Суспильнэ", Андрей Сёмак работает на насосной станции, которая снабжает водой подразделения железной дороги в Харькове. В первые дни войны (1 марта) железнодорожник под звуки взрывов заступил на смену, которая, как оказалось, продлится 31 сутки.

Дело в том, что из-за многочисленных обстрелов в те дни его коллеги не смогли добраться на станцию, а оставить рабочее место отважный мужчина не смог — от него зависела бесперебойная подача воды на локомотивное и вагонное депо, а также эвакуационные поезда.

Рабочее место Андрея

"Я знал, что людям нужна вода. Самое основное, что в это время заправлялись водой эвакуационные поезда, в которых выезжали тысячи людей с малыми детьми, с животными, вагоны были набиты полными", — говорит машинист", — рассказал железнодорожник.

Андрей Сёмак рассказал, что на протяжении всего месяца практически не спал. Ложился на лавочку рядом с насосами, при этом контролируя их работу. Своей жене мужчина звонил каждый день — узнавал, в безопасности ли семья и спрашивал о кактусах. Разведение этих растений являются хобби мужчины. Подоконник на рабочем месте мужчины заставлен весь кактусами.

Хобби машиниста

"У кого-то пальмы, у кого-то алоэ, а мое хобби — это кактусы. С женой мы разговаривали по телефону по несколько раз в день. Переживал за цветы. Просил ее ухаживать за ними, поливать", — рассказывает Андрей.

Спустя месяц рабочей смены (1 апреля) мужчина получил выходной и с тех пор работает уже по графику.

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