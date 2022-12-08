Григорий Козловский передал 45-й бригаде ВСУ партию оборудования и анонсировал "Посейдоны" на Рождество

Григорий Козловский передал 45-й отдельной артиллерийской бригаде Вооруженных сил Украины партию важного оборудования

Львовский бизнесмен и меценат Григорий Козловский, регулярно помогающий львовским 45-й и 47-й бригадам ВСУ, на этот раз передал одной из них зимние шины и другое необходимое оборудование, а также анонсировал рождественскую помощь для военных, которые получат одни из лучших беспилотников "Посейдон".

Так, 45-я отдельная артиллерийская бригада Вооруженных сил Украины получила от известного львовского мецената Григория Козловского зимние шины до грузовых автомобилей, сверлильный станок, оборудование верхолаза и гидравлический пресс.

45-я бригада ВСУ получила от Григория Козловского зимние шины и другое необходимое ей оборудование

Военные высоко оценили помощь Григория Козловского, констатировав, что она очень поможет при запуске ремонтной мастерской и не только.

"Раньше такие колеса поставляли из Беларуси, которая сейчас враждебна к нам. С ней торговля сейчас по известным причинам невозможна. Благодарны, что вы нашли эти колеса, потому что потребность велика в них. Также очень важен для нас гидравлический пресс, потому что мы будем запускать ремонтную мастерскую. Мы имеем из прошлой партии помощи шиномонтаж, шинобалансировочный стенд. Поэтому у нас будет полноценный сервисный центр для обслуживания всей техники. А благодаря оборудованию верхолаза будем выполнять различные секретные задачи", — рассказал младший сержант, начальник состава автомобильной службы 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ Роман Устрицкий.

45-я бригада ВСУ получила от Григория Козловского зимние шины и другое необходимое ей оборудование

Он добавил, что военные чрезвычайно ценят такую помощь, поскольку эти вещи очень необходимы им, а в наше время каждая помощь очень важна. Поэтому в 45-й отдельной артиллерийской бригаде ВСУ очень благодарны за такое содействие.

45-я бригада ВСУ получила от Григория Козловского зимние шины и другое необходимое ей оборудование

"Постоянно общаюсь с Маркияном Лопачаком, он является моим главным координатором по проблемам, которые нужно закрывать в "45-ке". На данный момент проблема номер один — колеса к грузовикам, потому что есть большой расход, в частности, из-за осколков. Даже не мог подумать, что в Украине фактически нет таких колес. Мы нашли уже 40 комплектов, 20 есть здесь, еще 20 доезжает. Есть проблемы с шиномотажем. Поэтому подготовили сверлильный аппарат, который им необходим как раз для шиномонтажа. Футбольный клуб "Рух" настроен националистически, это бандеровский, по-настоящему львовский, галицкий клуб. Мы все заточены на Победу и на то, чтобы помогать нашим славным воинам. А запах этой Победы уже ощутим. И никакие блекауты или обстрелы украинцев не испугают", - заявил Григорий Козловский.

45-я бригада ВСУ получила от Григория Козловского зимние шины и другое необходимое ей оборудование

45-я бригада ВСУ получила от Григория Козловского зимние шины и другое необходимое ей оборудование

Своеобразной "вишенкой на торте" стал анонс от мецената рождественского подарка для наших военных в виде беспилотников "Посейдон". Это разведывательные беспилотные летательные аппараты, оснащенные двумя камерами с 40-кратным зумом, что позволяет вести наблюдение с большой высоты и служит "глазами" для артиллерийских подразделений ВСУ.

45-я бригада ВСУ получила от Григория Козловского зимние шины и другое необходимое ей оборудование

Эксперты называют "Посейдоны" одними из самых высоких технических и высокотехнологичных беспилотников в своем классе. Они не оставляют тепловой след, поэтому невидимы для радаров и тепловизоров, а также хорошо защищены от экстремальных условий и помех. Оказавшись под влиянием средств радиоэлектронной борьбы россиян, "Посейдон" продолжает лететь в заданном направлении и передавать видеосигнал, в то время как другие БПЛА проще "глушатся".