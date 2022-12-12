Оккупанты подтягивают силы на Луганщину: свежие карты боев в Украине

Оккупанты усиленно обстреливают прифронтовую зону и позиции украинских военных

Наступившая в Украине слякотная погода мешает ВСУ в проведении боевых операций. Как только земля промерзнет достаточно — освобождение украинской территории продолжится.

Даже на фоне плохих погодных условий продолжаются бои на линии Святово-Кременная и в районе Лимана. Об этом сообщается в отчете Института изучения войны.

Под ударами и огнем противника Бахмут и Авдеевка. Враг меняет тактику и стягивает силы.

Карта военных действий в Украине

Восток Украины

Бои с российскими оккупантами продолжаются как в окрестностях Сватово, так и в районе Кременной. Враг стягивает на Купянское направление технику. Кадры с геолокацией подтверждают движение танков Т-90 на запад Луганской области.

Карта военных действий на северо-востоке Украины

В Донецкой области продолжаются ожесточенные бои в районе Бахмута. Оккупанты поливают огнем город и окрестные населенные пункты. Враг мог добиться незначительного продвижения. Оккупанты изменили тактику используя мелкие штурмовые группы для наступательных действий.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Российские оккупанты продолжают обстреливать западный берег Днепра. Украинские военные продолжают также наносить удары по россиянам, но не хаотично по городам — а по местам скоплений. Так, украинские силы нанесли удар по российской военной базе в Мелитополе Запорожской области. По некоторым данным, могло погибнуть до 200 российских военных. Также вдоль основных логистических линий били на Херсонщине — в Скадовске, Голой Пристани, Олешках и Новой Каховке.

Карта военных действий в Херсонской области

В отчете Института также дополнительно отмечено, что вторжение Беларуси в Украину маловероятно, но даже в случае попытки, белорусское вторжение лишь только временно отвлечет украинские сухопутные войска от текущей линии фронта.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что эксперты считают победу над россиянами в Бахмуте важной в политическом смысле, но в случае ухудшения ситуации предсказывают, что украинское командование отведет войска, чтобы избежать повторения Мариуполя. Более длительным чем деоккупация материковой части Украины экспертам видится освобождение Крыма.