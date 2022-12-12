Оккупанты подтягивают силы на Луганщину: свежие карты боев в Украине
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Оккупанты усиленно обстреливают прифронтовую зону и позиции украинских военных
Наступившая в Украине слякотная погода мешает ВСУ в проведении боевых операций. Как только земля промерзнет достаточно — освобождение украинской территории продолжится.
Даже на фоне плохих погодных условий продолжаются бои на линии Святово-Кременная и в районе Лимана. Об этом сообщается в отчете Института изучения войны.
Под ударами и огнем противника Бахмут и Авдеевка. Враг меняет тактику и стягивает силы.
Восток Украины
Бои с российскими оккупантами продолжаются как в окрестностях Сватово, так и в районе Кременной. Враг стягивает на Купянское направление технику. Кадры с геолокацией подтверждают движение танков Т-90 на запад Луганской области.
В Донецкой области продолжаются ожесточенные бои в районе Бахмута. Оккупанты поливают огнем город и окрестные населенные пункты. Враг мог добиться незначительного продвижения. Оккупанты изменили тактику используя мелкие штурмовые группы для наступательных действий.
Юг Украины
Российские оккупанты продолжают обстреливать западный берег Днепра. Украинские военные продолжают также наносить удары по россиянам, но не хаотично по городам — а по местам скоплений. Так, украинские силы нанесли удар по российской военной базе в Мелитополе Запорожской области. По некоторым данным, могло погибнуть до 200 российских военных. Также вдоль основных логистических линий били на Херсонщине — в Скадовске, Голой Пристани, Олешках и Новой Каховке.
В отчете Института также дополнительно отмечено, что вторжение Беларуси в Украину маловероятно, но даже в случае попытки, белорусское вторжение лишь только временно отвлечет украинские сухопутные войска от текущей линии фронта.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что эксперты считают победу над россиянами в Бахмуте важной в политическом смысле, но в случае ухудшения ситуации предсказывают, что украинское командование отведет войска, чтобы избежать повторения Мариуполя. Более длительным чем деоккупация материковой части Украины экспертам видится освобождение Крыма.