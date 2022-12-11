В результате удачной "охоты" ВСУ могло погибнуть несколько сотен российских захватчиков

Весьма "жаркой" стала прошедшая ночь для россиян во временно оккупированном Мелитополе, где ВСУ удалось накрыть местную базу отдыха, которая стала любимым местом вражеских солдат. Большинство деревянных домиков разлетелись на бревна, от роскошного ресторана осталось лишь пепелище с кучей кирпичей.

Последствия прицельного удара украинских военнослужащих показали росСМИ. Отметим, что пропагандисты обвиняют наших защитников в ударах по "мирной инфраструктуре", замалчивая, что данная база была местом размещения российских военнослужащих.

Стоит отметить, что в сети подчеркивает: в пострадавшем "Привале охотника" планировал праздновать свой день рождения главный гауляйтер Запорожской области евгений балицкий. Однако коллаборанту повезло — по стечению обстоятельств он уехал в Крым. В ином случае он мог бы оказаться среди несколько сотен погибших оккупантов, которые явно оценили точность ударов ВСУ.

К сожалению, инфраструктура базы серьезно пострадала — от всех построек фактически остались лишь обломки и камни. Также на территории есть и большие воронки от снарядов.

База "Привал охотника" в Мелитополе на карте

Как мы уже писали, уцелеть после прилетов и масштабного пожара удалось только маленькой собачке.

Чуть позже "бавовна" пришла в гости и к жителям многих населенных пунктов Крыма. Среди пострадавших объектов есть и военные казармы.