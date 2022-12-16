Это не благотворительность: Кулеба рассказал, как война изменила отношение мира к Украине

Дмитрий Кулеба уверен, что Украина сможет получить танки от наших партнеров

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что побудило некоторые европейские страны переосмыслить свою позицию и начать предоставлять оружие нашей стране.

В интервью изданию OBOZREVATEL, глава украинского МИД ответил журналистам на вопрос о том, как понимать поведение некоторых государств, например Франции и Германии, которые, с одной стороны, согласно некоторым сообщениям, якобы готовились к российскому вторжению на свои территории, а с другой стороны до сих пор не созрели для того, чтобы дать полноценный комплект оружия. По словам Кулебы, данные страны вообще не верили в возможность вооруженного конфликта между странами НАТО и россией, но после начала полномасштабной войны в Украине они увидели наглость последней, и что это может быть возможно: "россия запросто может начать тестировать страны НАТО, если Украина падет".

"И это очень их побудило поддержать Украину и начать давать оружие. Надо похвалить очень много государств, в том числе, например, северные страны, вообще изменившие свое законодательство под Украину, чтобы позволить самим себе направлять оружие стране, которая находится в состоянии конфликта", — отметил Кулеба.

По поводу оружия министр рассказал, что до сих пор существует одна табуированная тема — это танки, а всё остальное наша страна уже начала получать от партнеров. Однако в тоже время глава МИД выразил уверенность в том, что даже это табу будет снято.

"Когда первый западный танк поступит в ВСУ, я с легкостью смогу сказать, что в плане оружия Украина открыла все двери, которые были для нее закрыты не просто на замок, но и забиты еще снаружи досками", — добавил Кулеба.

Напомним, ранее мы писали о том, что Валерий Залужный дал интервью известному журналу и рассказал, что сейчас необходимо украинской армии. Кроме того, главнокомандующий украинской армии заявил важные цели ВСУ на ближайшее время.