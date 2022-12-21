Пленник кремля и защитник Украины. Вспоминаем жизненный путь погибшего Геннадия Афанасьева

Известный активист погиб в Луганской области

Весть о трагической гибели на фронте активиста гражданского сопротивления российской оккупации Крыма Геннадия Афанасьева, к сожалению, оказалась правдой. Геннадий воевал в составе 130 батальона ТРО 241 бригады, в составе ВСУ он также был известен под позывным "Тор".

О том, что 32-летний активист погиб в Луганской области под Белогоровкой сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, также информацию подтвердила его жена, сообщают "Крым. Реалии".

"Телеграф" вспоминает, каким был жизненный путь известного украинца:

Пытки и российские тюрьмы за позиции по Крыму

Геннадий Афанасьев родился в Симферополе, который сейчас оккупирован россией. Окончил Таврический национальный университет по специальности "право", работал фотографом. До аннексии Крыма общественной деятельностью не занимался, однако после захвата полуострова активно участвовал в демонстрациях и собраниях, на которых планировались действия общественности против оккупации.

В мае 2014 прямо на улице в Симферополе его задержала ФСБ, далее — судилище и отправка в московского СИЗО Лефортово, где он провел год. Затем его этапировали в колонию строгого режима в Республику Коми.

Оккупационные власти обвиняли Афанасьева в вымышленном "террористическом союзе" вместе с режиссером Олегом Сенцовым, который якобы планировал осуществить серию взрывов в Симферополе.

Свои воспоминания, что происходило с ним во время задержания российскими спецслужбами в Крыму и о дальнейшем содержании в россии, Афанасьев после освобождения рассказывал в блогах онлайн и в книге "Подняться после падения".

В начале Афанасьев пошел на сотрудничество со следствием, но впоследствии отказался от показаний и заявил, что давал их под пыткой.

"Нахождение в штрафном изоляторе было совсем не сладким, но одновременно играло мне на пользу, потому что сам факт вертухайской немилости уже говорил сам за себя. Становилось очевидным, что, кроме одних только страданий, меня ничего больше не ждет в дальнейшем… Непреклонность, верность своим принципам и готовность бороться за свое заслуживает уважения и поддержки", — описывал свои будни Афанасьев.

Его приговорили к 7 годам лишения свободы, но через 2 года (в 2016-м) Афанасьеву удалось вернуть в Украину в результате обмена. В 2018 году Европейский суд по правам человека обязал россию выплатить Афанасьеву денежную компенсацию.

В мирной жизни переквалифицировался на айтишника

После выхода на свободу Афанасьев получил должность спецпредставителя МИД Украины по освобождению пленных. Он также известен своей правозащитной деятельностью, проводил встречи в поддержку украинских политзаключенных в россии.

Но впоследствии общественная деятельность постепенно начала отходить для Геннадия на второй план, в "мирной жизни" он переквалифицировался в "айтишника", рассказывал он "ВВС-Украина ".

Так, он работал в одной из киевских компьютерных фирм, пытался "переступить" из-за своего травматичного опыта. В октябре 2020 года у Афанасьева родилась дочь, они с женой назвали ее Квитослава.

После начала полномасштабного вторжения россии Геннадий присоединился к рядам территориальной обороне Киева.

После подтверждения трагического известия о смерти героя, украинцы выражают соболезнования матери погибшего героя, Ольге.

"Он погиб за то, чтобы украинцы еще смогли увидеть свой Крым и свои моря", — пишет в Facebook Ирина Ромалийская.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Черкасской области попрощались с погибшим десантником. Погибшему десантнику было 46 лет, до очередного дня рождения, который праздновал бы в июне, он не дожил всего несколько месяцев.