Пуля пробила каску насквозь, боец жив: в сети появилось впечатляющее видео с фронта

Везению бойца можно только позавидовать

По сети распространилось видео с украинским военным, которого в ходе борьбы с российскими оккупантами буквально спасло чудо. Пуля пробила каску бойца навылет, не задев его самого.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале "Оперативный ВСУ". На кадрах видно, что каска украинского защитника пробита в двух местах, но с ним, к счастью, все в порядке. Военный, снимавший своего сослуживца, не может сдержать эмоций от того, что его коллега буквально оказался на волосок от смерти, и теперь для него это событие — словно второй день рождения.

"Повезло", — коротко подписали видео в Telegram-канале.

Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика!

В соцсетях пользователи отметили, что каска не вплотную прилегает к голове, там есть подшлемник и зазор. Таким образом, пуля прошла по линии волос не задев головы.

Также пользователи добавили, что большую роль могло сыграть то, что каска не была закреплена. Таким образом она съехала от кинетической энергии пули, и та проскользнула над головой.

В комментариях также предложили дать военному позывной "Лаки" (Lucky — переводится с английского как "удачливый").

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что немецкий шлем спас жизнь украинскому военному. Фото защитника облетело соцсети и собрало много одобрительных отзывов от украинцев, которые отметили, что качественная броня и амуниция от западных партнеров спасла не одну жизнь украинских воинов.