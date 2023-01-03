Подавился шашлыком: на Львовщине празднование Нового года чуть не закончилось трагедией

В Новый год мужчина подавился шашлыком и вскоре потерял сознание

На Львовщине местный житель провожал с коллегами на работе старый год и едва не умер. Мужчина подавился куском шашлыка, после чего рухнул на пол. К счастью, его приятели вовремя сориентировались и оказали важную помощь.

О происшествии в новогоднюю ночь рассказали во Львовском Областном Центре Экстренной Медицинской Помощи и Медицины Катастроф.

По словам медиков, мужчины после окончания работы решили устроить себе праздник. Одним из блюд на праздничном столе был шашлык, которым в результате подавился участник мероприятия. Во время еды он внезапно закашлялся, вышел из помещения, а затем упал.

"Коллеги сориентировались, что он подавился куском шашлыка. Начали оказывать помощь – скользящие движения между лопаток. Однако это не помогало, потому вызвали нас", – говорит врач по медицине неотложных состояний Львовский Областной Центр Экстренной Медицинской Помощи и Медицины Катастроф Татьяна Мальчин.

Она подчеркнула, что пока медики спешили на вызов, коллеги мужчины совершали удары между лопатками и нажатием на живот, чтобы помочь ему.

Скорую встретили мужчины и провели медиков в помещение. Чтобы хоть что-нибудь увидеть, коллеги пострадавшего светили фонариками. Медики увидели лежащего на земле человека, его лицо было синим. На тот момент у него было нарушено сознание и дыхание.

Учитывая собранный анамнез и осмотр пациента, медики решили применить прием Геймлиха, сделав 5 ударов между лопатками и 5 нажатий на живот между пупком и мечевидным отростком.

"Это помогает, и нам удается убрать остатки пищи, однако пациент теряет сознание, произошла остановка сердечной деятельности, и мы начали сердечно-легочную реанимацию. Проводим сердечно-легочную реанимацию, на дефибрилляторе безпульсовая электрическая активность. Действуем по протоколу. Через 2-3 цикла нам удается восстановить сердечную деятельность, но какая-то волна времени – и пациент снова дает остановку", – отмечает Татьяна Мальчин.

В итоге после очередного реанимационного цикла, стабилизировав состояние пациента и восстановив сердечный ритм, медики отвезли пострадавшего в реанимационное отделение Новояворовской больницы.

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