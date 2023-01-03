Публикация о Бандере исчезла со страницы Рады после тайного звонка из-за границы: что произошло

В Польше окончательным решением украинской стороны остались довольны

Публикация, посвященная 114-летию со дня рождения лидера ОУН-УПА и вдохновителя украинскости Степана Бандеры была удалена со страницы Верховной Рады в Twitter. Это произошло после того, как украинский премьер-министр пообщался с коллегой из Польши.

Такую информацию во вторник, 3 января, в эфире Польского радио сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Муларчик, передает издание PAP.

"Это знак того, что украинцы прислушались к нашему голосу. Хочу дать понять, что со стороны польского государства неприемлемо чествование Степана Бандеры, идеолога украинских националистов, убившего десятки тысяч поляков на Волыни", — пояснил он.

Муларчик также добавил, что жители Украины должны осознать, что все то, что делает сейчас польское правительство и непосредственно сами поляки, точно должно иметь большее значение для независимости суверенного государства.

По его словам, у жителей Польши еще есть в будущем "длительная работа", ведь многие в Украине не знают, что происходило на Волыни во времена Бандеры.

"Я убежден, что придет время, когда этот вопрос будет прояснен в отношениях между нашими странами", – подытожил он.

Стоит напомнить, что в первый день Нового года, в честь дня рождения Степана Бандеры, на официальной странице ВРУ в соцсети была обнародована публикация главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного на фоне портрета лидера ОУН-УПА. Уже вечером на следующий день, 2 января, этот пост исчез из просторов Сети. После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с заявлением о том, что хочет обсудить эту тему со своим украинским коллегой Денисом Шмигалем.

"Мы крайне критически, очень негативно относимся к любому прославлению или даже упоминанию о Бандере", – сказал тогда политик.

Ранее "Телеграф" собрал интересные тезисы вдохновителя украинскости Степана Бандеры об Украине.

Также напомним, что именно лидер ОУН-УПА Бандера вошел в пятерку наиболее значимых исторических фигур Украины по версии 2022 года.