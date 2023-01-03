Публікація про Бандеру зникла зі сторінки Ради після таємного дзвінка з-за кордону: що сталося

У Польщі остаточним рішенням української сторони залишилися задоволені

Публікація, котра була присвячена 114-ї річниці з дня народження лідера ОУН-УПА і натхненника українськості Степана Бандери, була видалена зі сторінки Верховної Ради у Twitter. Це сталося після того, як український прем'єр-міністр поспілкувався з колегою з Польщі.

Таку інформацію у вівторок, 3 січня, в ефірі Польського радіо повідомив заступник міністра закордонних справ Польщі Аркадіуш Муларчик, інформує видання PAP.

"Це знак того, що українці дослухалися до нашого голосу. Хочу дати зрозуміти, що з боку польської держави неприйнятне вшанування Степана Бандери, ідеолога українських націоналістів, який убив десятки тисяч поляків на Волині", – пояснив він.

Муларчик також додав, що жителі України повинні усвідомити, що все те, що наразі робить польський уряд і безпосередньо самі поляки, точно повинно мати більше значення для незалежності суверенної держави.

За його словами, жителі Польщі ще мають у майбутньому "тривалу роботу", адже багато хто в Україні не знає, що відбувалося на Волині за часів Бандери.

"Я переконаний, що настане час, коли це питання буде прояснено у відносинах між нашими країнами", – підсумував він.

Варто нагадати, що у перший день Нового року, на честь дня народження Степана Бандери на офіційній сторінці ВРУ у соцмережі було оприлюднено публікацію головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного на тлі портрета лідера ОУН-УПА. Вже увечері наступного дня, 2 січня, цей пост зник з просторів Мережі. Після чого прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький виступив із заявою про те, що хоче обговорити цю тему зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем.

"Ми вкрай критично, дуже негативно ставимося до будь-якого прославлення або навіть згадки про Бандеру", – сказав тоді політик.

Раніше "Телеграф" зібрав найцікавіші тези натхненника українськості Степана Бандери про Україну.

Також нагадаємо, що саме лідер ОУН-УПА Бандера увійшов до п'ятірки найбільш визначних історичних постатей України за версією 2022 року.